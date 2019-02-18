Fuar Yolu'nu Rengârenk Dekoratif Fenerler Süslüyor

Çankırı Belediyesinin Fuar Yolu'nda refüjde bulunan ağaçlara taktığı dekoratif renkli fenerler yol boyunca ahenk kattı.

Çankırı Belediyesinin Fuar Yolu'nda refüjde bulunan ağaçlara taktığı dekoratif renkli fenerler yol boyunca ahenk kattı.



Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Atatürk Bulvarı devamında yapılan aydınlatma çalışmalarının kent estetiği açısından şehre hoş bir görünüm kazandırdığını söyledi. Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonrasında düzenlenen Fuar Yolu'na takılan dekoratif fenerler, akşam saatlerinde güzergahı renklendiriyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Elektrik İşleri Amirliği tarafından Fuar Yolu'nun orta refüjünde bulunan 11 ağaç üzerine yerleştirilen toplam 350 adet aydınlatma feneri, farklı renkleri ile şehrin en işlek güzergahlarından biri olan bölgeyi güzelleştiriyor. Mavi, kırmızı, turuncu ve yeşil renkli fenerler, yeni düzenlenen orta refüje ayrı bir görüntü katıyor. Vatandaşların memnun kaldığı çalışmanın kentin farklı alanlarında da uygulanması planlanıyor. - ÇANKIRI

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