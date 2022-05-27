Fuara baskın düzenleyen zabıtalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nı karşılarında görünce geri adım attı - Son Dakika
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Fuara baskın düzenleyen zabıtalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nı karşılarında görünce geri adım attı

27.05.2022 12:22

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Beautytech teknoloji fuarına gelen zabıtalar, çeride açılış için orada bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'yi görünce geri adım attı. Durum karşısında ne yapacağını şaşıran zabıtalar apar topar salondan çıksalar da durumun aktarıldığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatıyla yeniden tabela vergisi almak için yabancı alım heyetlerinin bulunduğu fuar alanına döndüler.

Bir süre fuar dışında bekleyen zabıta ekipleri TİM Başkanı'nın alandan ayrılmasıyla grup halinde içeri girerek stantlara yöneldiler. İşte tam bu sırada organizasyon firmasından hiç beklenmedik bir protesto geldi.

KILIÇDAROĞLU'NU DİNLETTİLER

Salondaki tüm dijital ekranlara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal belediyecilik konuşmasını getiren organizatör firma yetkilileri "CHP'li belediyeler vatandaşın üzerine karabasan gibi çökmez" diyerek başlayan açıklamayı dakikalarca zabıtaların baskın yaptığı salona dinlettiler.

YENİDEN ALANA DÖNDÜLER

Durum karşısında ne yapacağını şaşıran zabıtalar apar topar salondan çıksalar da durumun aktarıldığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatıyla yeniden tabela vergisi almak için yabancı alım heyetlerinin bulunduğu fuar alanına döndüler.

"CHP LİDERİNE BİZZAT İLETTİM"

Bakırköy Belediyesi'nin bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, durumu CHP liderine bizzat kendisinin ilettiğini ancak belediye başkanının bağlı bulunduğu partinin genel başkanının karşı çıkmasına rağmen dünyada bir benzeri olmayan fuardan tabela vergisi uygulamasına devam ettiğini söyledi.

8 ayrı uluslararası fuarda 60 milyon dolarlık ihracat hacmi oluşturan organizatör firmaya diğer fuar şirketleri de destek verdi. Bakırköy Belediyesi'nin talep ettiği tabela vergisinin tutarı önünüzdeki günlerde organizatör firmaya tebliğ edilecek.

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