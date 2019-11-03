Son Dakika Haberleri: Fuarda 200 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
Son Dakika Güncel Fuarda 200 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Fuarda 200 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

6 saat önce

ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın son gününde ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Fuarda 200 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi, System.String[]

ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın son gününde ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Törene katılan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, "Bunlar bizim kamusal görevlerimiz, topluma karşı vazifelerimiz" dedi.


ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın son gününde ihtiyaç sahibi engellilere iş adamı Zeki Türkeş'in katkılarıyla temin edilen 200 tekerlekli sandalye hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan törende yaptığı konuşmada, "İki yıldır Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Zeki Bey bu güzel faaliyeti gerçekleştiriyor ama fuarın dışında da bu hayırlı hizmeti devam ettirdiğini görüyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Zeki Bey gibi insanlardan Allah razı olsun. Bunlar bizim kamusal görevlerimiz, topluma karşı vazifelerimiz. Türkiye Verimlilik Vakfı yöneticilerini de tebrik etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarımız Ankara'da 2 yıldır güzel bir faaliyete imza attılar. Bu faaliyet çok fazla insanın ilgilendiği fakat kurumsal olarak bunu bir fuara, zirveye veya bir takım etkinliklere dönüştüremediği bir alan. Bir risk aldılar. Bu tür işler her zaman başarıyla neticelenmiyor. Anladığımız kadarıyla da verimlilik fuarı tuttu. Türkiye için, gençlerimiz için bir kazanımdır. İnşallah bu faaliyetler en kısa zamanda uluslararası olur. Geçtiğimiz sene gözlemlemiştim, genç beyinleri görüyoruz, icat yapıyorlar, insanların belki ilk bakışta ya bundan ne çıkar gibi düşündükleri fakat daha sonra büyük kitlelere hizmet edecek pek çok ilke imza atıyorlar. Bu aydınlığın daha fazla ışıltıya ve desteğe ihtiyacı var. Verimlilik fuarında bu arkadaşlarımızın önünün açılması için de gayret gösterildiğine şahit oldum. Ümit ediyorum bu destek daha da büyür ve gençlerimiz daha güzel artı değerler oluşturabilirler" dedi.


Konuşmanın ardından Doğan ve beraberindekiler akülü tekerlekli sandalyeleri teslim etti. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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