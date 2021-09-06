Fuarda Bayraklı'ya yoğun ilgi - Son Dakika

Bu yıl 90. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarına (İEF) Bayraklı damga vurdu. Bayraklı Belediyesi'nin çocuklar, gençler ile kadınlara yönelik kurs ve atölye çalışmalarının yer aldığı renkli stant, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

90. İEF'te Sanat ve Tarih Müzesi önündeki havuzlu alanda yer alan Bayraklı Belediyesi standı, fuarın ilk üç gününde ilgi odağı oldu. Birbirinden renkli görüntülerin yer aldığı stantta; çocuklara yönelik satranç, resim atölyesi, tekvando gösterileri, yüz boyama ve balon katlama etkinlikleri, Bayraklılı kadınların zumba gösterileri ile birlik, beraberlik ve bereketin sembolü aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ev yapımı gıdadan hediyelik eşyaya kadar ürettiği ürünlerin ve faaliyetlerin tanıtımı ile Doğançay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifince üretilen bölgeye özgü zeytin, zeytinyağı, bal ve köy ekmeği gibi ürünlerin ikram edildiği Bayraklı Belediyesi standı, ziyaretçilerin de katıldığı müzik ve eğlence aktiviteleri ile fuarın en çok ilgi gören belediye standlarından oldu.

Atölye ve performans etkinliklerinin yanı sıra; 9 Eylül Perşembe Günü Saat 18.30'da gazeteci-yazarlar Deniz Zeyrek ile Ali Haydar Fırat'ın konuşmacı olacağı "Yerel Yönetimler ve Türkiye Gündemi" başlıklı söyleşi ise Bayraklı Belediyesi standında İzmirlilerle buluşacak. - İZMİR