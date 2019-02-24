Fuarda Gerçekleşen Lansmanlarda Yeni Modeller İlgi Gördü

Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarın açılışı Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye Satış Müdürü Kerem Oyılmaz ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke tarafından yapıldı.

Fuarda Gerçekleşen Lansmanlarda Yeni Modeller İlgi GördüMotobike Istanbul bu yıl 16.000 m2'den fazla stant alanında 24 ülkeden 255 markanın katılımı ile gerçekleşti. 100.000 'den fazla kişi tarafından ziyaret edilen fuarda yapılan yeni model lansmanları ilgi gördü. Motosiklet tutkunları; Aprilla, BMW, Ducati, Honda, Harley Davidson, Triumph, Yamaha, Vespa, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Volta, SYM, Bajaj, Polaris, Citycoco, Moto Gusto, Moto Guzzi, Husqvarna, Yuki ve daha birçok prestijli markanın yeni modellerini yakından görme fırsatı yakaladı.

Etkinlik ve Gösteri Programları Ziyaretçilerin Beğenisini Kazandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da seminer ve gösteri programları Motobike Istanbul ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Motosiklet akrobasi gösterileri ile nefes kesen Birkan Polat ve Onur Duva, fuar boyunca gösteri alanında motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattılar. "Motobike Academy" kapsamında, konusunda uzman kişilerin gerçekleştirdiği güvenli sürüş eğitimleri, kış rotaları önerileri ve motovlogerlar ile söyleşiler fuar ziyaretçileri tarafından beğeni ile takip edildi.

Motobike Istanbul 2019'un ana sponsoru madeni yağ sektörünün dev markası MOTUL olurken, sponsorları Garanti Bankası, Aytemiz, Quick Sigorta ve Super FM dört gün boyunca motosiklet ve bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak oldu.

12. Motobike Istanbul'un Tarihleri Belli Oldu

2020 senesinde 12. kez düzenlenecek olan Motobike Istanbul 20 – 23 Şubat tarihleri arasında yine motosiklet ve bisiklet tutkunlarının buluşma noktası olacak. Fuara dair ayrıntılar Motobike Istanbul'un resmi web sitesinden, facebook ve instagram hesaplarından takip edilebilir.