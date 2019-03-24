Son Dakika Haberleri: Fuarda Kadın Kuaförlerden Şov

Fuarda Kadın Kuaförlerden Şov

10 dakika önce

ERZURUM'da ilk kez düzenlenen 'Evleniyoruz ve Mobilya Fuarı' kadın kuaförlerin şovuna sahne oldu.

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ERZURUM'da ilk kez düzenlenen 'Evleniyoruz ve Mobilya Fuarı' kadın kuaförlerin şovuna sahne oldu. Sahnede gelin başı, topuz, türban ve çeşitli saç modellerini uygulayan kadın kuaförler ilgi gördü. Fuar alanında kurulan sahnedeki gösteriyi izleyenler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

Büyükşehir Belediyesi ile Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen 'Evleniyoruz ve Mobilya Fuarı' devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından firmaların katıldığı fuarın üçüncü gününde Erzurum'daki kadın kuaförler şov yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Fuar Merkezi'nin 2 nolu salonuna kurulan sahneye çıkan kadın kuaförler, cilt bakımı, gelinbaşı, kına, nişan, topuz yapmak için hünerlerini sergiledi. Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın organize ettiği gösteriyi çok sayıda davetli izledi. Bazı ziyaretçiler, kuaförlerin gösterilerini cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turan Bozcu, kadın kuaförlerin başarılı bir gösteri yaptıklarını söyledi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

Erzurum, Mobilya Fuarı, Güncel
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