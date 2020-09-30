Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları - Son Dakika

Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları

İhracatı artırmak hedefiyle salgına karşı tüm önlemler alınarak açılan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), farklı tasarımlara ev sahipliği yaptı.

Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları, System.String[]
İhracatı artırmak hedefiyle salgına karşı tüm önlemler alınarak açılan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), farklı tasarımlara ev sahipliği yaptı. Fuarda, 500 farklı desenin bulunduğu el boyaması ile yapılan ayakkabılar ve ağırlığı 200 gram olan erkek ayakkabısı dikkat çekenler arasında yer aldı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) ziyaretçilerine kapılarını açtı. Deri, taşlı, rengarenk ayakkabıların yer aldığı fuarda 500 farklı desenin ayakkabılarda hayat bulduğu tasarımlar göz kamaştırırken, 200 gramlık ağırlığa sahip erkek ayakkabısı da dikkat çekti.

60 FARKLI ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR: HEPSİ PATENTLİ

Kendi tasarımı olan ayakkabılar üreten ve ihraç eden Selçuk Özcan, "Yaklaşık 60 ülke ile birlikte çalışıyoruz. Hepsinin dizaynını kendim yapıyorum. Tasarımlar bize ait ve patentli ürünler. Dünyada olmayan bir ayakkabı. Özelliği üzerindeki işlemelerin kendimize ait olması ve tabanıdır. Bu taban dünyada sadece bizde üretilen bir tabandır" dedi.

500 FARKLI DESENLİ ÖZEL TASARIM: HER BİRİ 8 SAATTE BOYANIYOR

500'e yakın farklı deseni ayakkabılara elleriyle işleyen Özcan, "Yüzde 80'i dijital ve el boyamasıdır. Komple el işçiliğiyle yapılan bir ayakkabı. Yüzde 100 içi ve dışı deri olarak çalışıyoruz. İtalya, Amerika, Fransa, İngiltere gibi birçok ülkede varız. Bir çift ayakkabıyı el boyaması olarak 8 saatte boyuyorum. Benimle birlikte 30 kişi aynı boyamayı yapıyor ve hepsi aynı standartta çıkabiliyor. Bu ayakkabıların ortalama toptan fiyatı 70 Euro civarında" ifadelerini kullandı.

HER TASARIM, FARKLI BİR HİKAYE: AİLECEK GİYİLEBİLİR

Her tasarımın bir hikayesi de olduğunu dile getiren Özcan, "Sirkten esinlenerek yaptığımız tasarımda sirk malzemeleri yer alıyor. Denizden esinlenerek yaptığımız üründe, şemsiye, şezlong, kumsal, deniz, dalgalar, deniz topu var. Tasarımlarımızı yaparken sadece kadınları düşünmüyoruz ve unisex ürünler yapıyoruz. 33 numaradan 45 numaraya kadar üretiyoruz. Çocuk, anne ve baba olarak ailecek kullanabiliyorsunuz" dedi.

AYAKKABININ AĞIRLIĞI 200 GRAM

Fuarda dikkat çeken ayakkabılardan bir tanesi de 200 gramlık erkek ayakkabısı oldu. Doktor kontrolünde ayakkabı tabanlarının yapıldığını dile getiren Üç-El Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Sarı da, "Yaptığımız bu ürün doktor kontrolü altında yapıldı. Topuk dikenine iyi gelmesi ve hava alma özelliğine sahip bir ürün. Aynı zamanda ürünlerin hafifliği de ön plana çıkıyor. En hafif ayakkabı 200 gram" ifadelerini kullandı.

AYAKKABILAR 400 GRAMI GEÇMEMELİ

Yaptıkları ürünlerin yüzde 40'ının yurt dışına ihraç edildiğini belirten Sarı, "Giyeceğiniz ayakkabılar 400 gramı geçmemeli. Şu an yapılan tekstil ayakkabıları çok da sağlıklı değil. Onlar genelde ayağın anatomisini bozuyor. Deri ve hafif ayakkabılar sağlıklı ve sizi yormuyor. Bu ayakkabıların perakende satış fiyatları ise 220 lira ile 420 lira arasında.  Ayak problemi olanlar için de yeni bir ürün yaptık ve üst kısmı 2 numara büyük ayakkabılar ürettik. Tamamen sağlığa dönük ayakkabılar mevcut. Şimdi hem modern hem de konforlu ürünler var" diye konuştu.


- Karaköse
Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları
Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları
Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları
Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları

Türkiye, Selçuk, Erkek, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Almanya'da Bayern Münih, Süper Kupa'yı kazandı Almanya'da Bayern Münih, Süper Kupa'yı kazandı         
23:31
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait füze sistemlerini vurdu Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait füze sistemlerini vurdu         
22:06
Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı         
21:51
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı         
21:19
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu         
14:14
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 23:59:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei