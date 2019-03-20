Son Dakika Haberleri: Fuarın En Büyük Traktörü 1 Milyon 780 Bin Liraya Satıldı

Fuarın En Büyük Traktörü 1 Milyon 780 Bin Liraya Satıldı

40 dakika önce

Konya Tarım Fuarı'nda sergilenen 340 beygir gücündeki traktör, 1 milyon 780 bin liraya alıcı buldu.

Konya Tarım Fuarı'nda sergilenen 340 beygir gücündeki traktör, 1 milyon 780 bin liraya alıcı buldu.

TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda sergilenen 340 beygir gücündeki Same Deutz Fahr 9340 TTV model traktöre, çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, Sarayönü ilçesinde çiftçilik yapan Hayati Çimen, 1 milyon 780 bin liraya dev traktörü satın aldı.

Firmanın Türkiye Ticari Müdürü Mehmet Uzunköprü, anahtar teslim töreninde, yüksek beygir gücündeki traktörün satışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Traktörün stantta yoğun ilgi gördüğünü anlatan Uzunköprü, "Bu satış, hem sektör hem de Türk ekonomisi adına çok önemli. Bu anlamda seviniyoruz. Bu satışların artarak devam etmesini umut ediyoruz. İnşallah hem ülkemiz hem ülke tarımı hem de müşterimiz için hayırlı olur." diye konuştu.

Traktörü satın alan Hayati Çimen de teknolojiye yatırımın verimliliği artıracağına işaret ederek, "İşimize sarılıyorsak yatırım yapmak zorundayız. Teknolojiyi kullanmazsan geride kalıyorsun. Onun için de doğru karar verdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Uzunköprü, konuşmaların ardından traktörün anahtarını Çimen'e verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:27 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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