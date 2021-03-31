FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1 - Son Dakika

İSTANBUL'da başlayan ayakkabı fuarının en pahalısı, timsah derisinden üretilen 10 bin dolar yani 83 bin lira değerindeki ayakkabı oldu. Ayakkabıyı şu ana kadar 3 kişinin aldığını belirten firma yetkilisi, " 30 çift siparişimiz var" dedi

Dünya ayakkabı sektörünün en büyük buluşmalarından bir olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, koronavirüse karşı alınan tedbirler ile kapılarını açtı. 31 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde sürecek fuarın en pahalısı ve en gözdesi, timsah derisinden üretilen 10 bin dolar yani 83 bin lira değerindeki ayakkabı oldu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen fuarda katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanıyor. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılarak hastalık belirtisi gösteren kişiler sağlık gözetimine alınıyor. Ayrıca, fuar alanında aşırı yoğunluk oluşmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat ediliyor. Fuar alanında aynı anda bulunacak kişi sayısına da sınırlama getirildi.

FUARIN EN PAHALISI: TİMSAH DERİSİ AYAKKABI 10 BİN DOLAR

Fuarın en pahalısı timsah derisinden üretilen 10 bin dolar yani 83 bin lira değerindeki ayakkabı oldu.

Ayakkabı ile ilgili bilgi veren tasarımcı Emin İrim, 'Ayakkabımız timsah derisinden yapılmış. Özel çiftliklerde tamamen ayakkabı için yetiştirilen timsahlardan yapıyoruz. Önce modeli tasarlıyoruz, bu deriye uygun ayakkabılar yapıyoruz. Timsah derisi Kuzey Afrika'dan bize geliyor. Geldikten sonra da kesilip 3 gün içinde yapıyoruz. Seriye girdikten sonra hızlanıyor" dedi.

"Fiyatı 10 bin dolar yani 80 bin lira civarında" diyen İrim, "3 kişi satın aldı ama 30 çift siparişimiz var. Timsahtan direkt çıkıyor, ayakkabı haline geliyor" diye konuştu.

KLİMA TEKNOLOJİLİ AYAKKABILAR DA FUARIN GÖZDESİ

Fuarda dikkat çeken ayakkabılardan biri de klima teknolojisine sahip olanlar. Klima teknolojisine sahip ayakkabıyla ilgili konuşan Zekeriya Yalçın,

'Koronavirüs ile birlikte insanlarda sağlıkla ilgili algı daha arttı. Herkes ayak sağlığını da düşünerek ayakkabı tercihi yapıyor. Biz anatomik ürünler yapıyoruz. Klimalı ayakkabı da ayakkabının içinde nem ve bakteriyi azaltan bir sistem olduğu için içeride çalışan, firmamızın patentinde olan 'clima comfort' sistemi sayesinde ayakkabının içindeki kirli havayı, nemi bakteriyi alarak burada her adımınızda tulumba gibi pompalayarak dışarıya atıyor. Bizim mottomuz ayağınıza sağlık. Bu mottoyla Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Arap ülkelerine 'Made in Türkiye' etiketiyle ürünlerimizi pazarlıyoruz. Şu anda Türkiye'de mağazalarda satılan ayakkabılarımızın fiyatı 370 lira ile 420 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

ŞEKER HASTALARI İÇİN ÖZEL ÜRETİLEN AYAKKABI DA VAR

Şeker hastaları için özel olarak üretilen ayakkabı da ilgi çekiyor. Firma yetkilisi Timuçin Solak, 'Özellikle ileri derece şeker hastaları, nörolojik diyabetikler ayakkabı kullanırken, ayaklarında bir yaralanma olduğunda bunu ayakkabıyı ayaklarından çıkarıncaya kadar fark etmiyorlar. Hastalıkları sebebiyle' bu sebepten kullandıkları ayakkabıların ayaklarında bir tahribat oluşturmaması lazım. Bu diyabetik ayakkabılar da farklı malzemelerle üretilerek bunun önüne geçmek için tasarlandı. Ayakkabının içinde hiç dikiş kullanmıyoruz. Aynı bir çorap gibi. Deri ile astar arasına lateks kullanıyoruz bu da konfor sağlıyor. Ayrıca kullandığımız deri geyik derisi. Yumuşak deriler. Bu şekilde şeker hasların ayaklarında yaralanma olmadan kullanmalarını sağlıyoruz. Fiyatlarımız ise ortalama 350 lira civarında" dedi.