FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1 - Son Dakika

FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1

31.03.2021 16:07

İSTANBUL'da başlayan ayakkabı fuarının en pahalısı, timsah derisinden üretilen 10 bin dolar yani 83 bin lira değerindeki ayakkabı oldu.

İSTANBUL'da başlayan ayakkabı fuarının en pahalısı, timsah derisinden üretilen 10 bin dolar yani 83 bin lira değerindeki ayakkabı oldu. Ayakkabıyı şu ana kadar 3 kişinin aldığını belirten firma yetkilisi, " 30 çift siparişimiz var" dedi

Dünya ayakkabı sektörünün en büyük buluşmalarından bir olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, koronavirüse karşı alınan tedbirler ile kapılarını açtı. 31 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde sürecek fuarın en pahalısı ve en gözdesi, timsah derisinden üretilen 10 bin dolar yani 83 bin lira değerindeki ayakkabı oldu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen fuarda katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanıyor. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılarak hastalık belirtisi gösteren kişiler sağlık gözetimine alınıyor. Ayrıca, fuar alanında aşırı yoğunluk oluşmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat ediliyor. Fuar alanında aynı anda bulunacak kişi sayısına da sınırlama getirildi.

FUARIN EN PAHALISI: TİMSAH DERİSİ AYAKKABI 10 BİN DOLAR

Fuarın en pahalısı timsah derisinden üretilen 10 bin dolar yani 83 bin lira değerindeki ayakkabı oldu.

Ayakkabı ile ilgili bilgi veren tasarımcı Emin İrim, 'Ayakkabımız timsah derisinden yapılmış. Özel çiftliklerde tamamen ayakkabı için yetiştirilen timsahlardan yapıyoruz. Önce modeli tasarlıyoruz, bu deriye uygun ayakkabılar yapıyoruz. Timsah derisi Kuzey Afrika'dan bize geliyor. Geldikten sonra da kesilip 3 gün içinde yapıyoruz. Seriye girdikten sonra hızlanıyor" dedi.

"Fiyatı 10 bin dolar yani 80 bin lira civarında" diyen İrim, "3 kişi satın aldı ama 30 çift siparişimiz var. Timsahtan direkt çıkıyor, ayakkabı haline geliyor" diye konuştu.

KLİMA TEKNOLOJİLİ AYAKKABILAR DA FUARIN GÖZDESİ

Fuarda dikkat çeken ayakkabılardan biri de klima teknolojisine sahip olanlar. Klima teknolojisine sahip ayakkabıyla ilgili konuşan Zekeriya Yalçın,

'Koronavirüs ile birlikte insanlarda sağlıkla ilgili algı daha arttı. Herkes ayak sağlığını da düşünerek ayakkabı tercihi yapıyor. Biz anatomik ürünler yapıyoruz. Klimalı ayakkabı da ayakkabının içinde nem ve bakteriyi azaltan bir sistem olduğu için içeride çalışan, firmamızın patentinde olan 'clima comfort' sistemi sayesinde ayakkabının içindeki kirli havayı, nemi bakteriyi alarak burada her adımınızda tulumba gibi pompalayarak dışarıya atıyor. Bizim mottomuz ayağınıza sağlık. Bu mottoyla Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Arap ülkelerine 'Made in Türkiye' etiketiyle ürünlerimizi pazarlıyoruz. Şu anda Türkiye'de mağazalarda satılan ayakkabılarımızın fiyatı 370 lira ile 420 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

ŞEKER HASTALARI İÇİN ÖZEL ÜRETİLEN AYAKKABI DA VAR

Şeker hastaları için özel olarak üretilen ayakkabı da ilgi çekiyor. Firma yetkilisi Timuçin Solak, 'Özellikle ileri derece şeker hastaları, nörolojik diyabetikler ayakkabı kullanırken, ayaklarında bir yaralanma olduğunda bunu ayakkabıyı ayaklarından çıkarıncaya kadar fark etmiyorlar. Hastalıkları sebebiyle' bu sebepten kullandıkları ayakkabıların ayaklarında bir tahribat oluşturmaması lazım. Bu diyabetik ayakkabılar da farklı malzemelerle üretilerek bunun önüne geçmek için tasarlandı. Ayakkabının içinde hiç dikiş kullanmıyoruz. Aynı bir çorap gibi. Deri ile astar arasına lateks kullanıyoruz bu da konfor sağlıyor. Ayrıca kullandığımız deri geyik derisi. Yumuşak deriler. Bu şekilde şeker hasların ayaklarında yaralanma olmadan kullanmalarını sağlıyoruz. Fiyatlarımız ise ortalama 350 lira civarında" dedi.

FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1
FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1

Koronavirüs, İstanbul, dolar, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Halk otobüsü şoförü aracında unutulan 40 bin liralık altını sahibine teslim etti Halk otobüsü şoförü aracında unutulan 40 bin liralık altını sahibine teslim etti Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı
Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı         
17:12
Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı         
17:03
Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir         
16:46
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada         
16:34
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Bakan Varank'tan Bakan Varank'tan "Salgını bitirecek" sprey aşıyla ilgili açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldı         
16:03
Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı         
15:30
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor         
13:34
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı         
13:06
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar         
11:23
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 17:19:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FUARIN EN PAHALISI... 10 BİN DOLARLIK TİMSAH DERİSİ AYAKKABIDAN 3 KİŞİ ALDI - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei