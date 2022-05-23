Fuarın son gününde söyleşilere yoğun ilgi - Son Dakika
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Fuarın son gününde söyleşilere yoğun ilgi

23.05.2022 07:59
Fuarın son gününde söyleşilere yoğun ilgi

12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın son günü Karamürsel Alp Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşilerde salon doldu taştı

İki yıllık pandemi döneminin ardından kitapseverlerin buluşma noktası 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitapseverler sevdikleri yazarlar ile söyleşi etkinliklerinde bir araya geldi. Fuarın 9. Günü yoğun kalabalıkta gerçekleştirilen söyleşilerde Bediüzzaman'ın Rüznamesi kitabının yazarı Ferit Nazmi Çağlayan, yazar A. Ali Ural Yaşasın edebiyat konulu söyleşisiyle, Sevda Türküsev, "Kusursuz Aşk Yoktur" konulu söyleşiyle, Dervişin Teselli Koleksiyonu isimli kitabın yazarı olan Mecit Ömür Öztürk "Korkma Hep Varsın" isimli söyleşiyle kitapseverlere seslendi.

ÜSDAT BEDİÜZZAMAN KONUŞULDU

Bediüzzaman'ın Rüznamesi kitabının yazarı Ferit Nazmi Çağlayan, Bediüzzaman'ın kitabını yazma serüveni aktardığı söyleşisinde, Risale-i Nurların yazım sürecinde yaşananlar ve üstad hazretlerinin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Çağlayan, "Rüzname günlük demek. Üstadımızın 400'e yakın talebesiyle görüşülüp bu eser yazıldı. Risale-i Nurların içine girdiğinizde her şeyi buluyorsunuz" dedi.

EDEBİYAT BİZİ ACILARA KARŞI DİRENÇLİ KILAR

Yazar A. Ali Ural "Yaşasın edebiyat" konulu söyleşinde edebiyatın hayatın coşkusu olduğunu belirterek "Yaşasın edebiyat demek yaşasın hayat demektir. Edebiyat yaşamdan zevk almayı öğretir bize. Edebiyat bizi acılara karşı dirençli kılar. Dünyada ilk şiir Hz. Adem tarafından yazıldı. Kabil, Habil'i öldürdüğünde o acıyla ilk şiir yazıldı. Kimilerine göre ise Hz. Adem cennetten çıkarıldıktan sonra yazıldı. Edebiyat en acılı zamanlarımızda bize söz söyleme imkânı tanıyor" dedi.

AŞK CİNNETLE, CENNET ARASINDA BİR ŞEYDİR

Yazar, gazeteci, sunucu, iletişim uzmanı Sevda Türküsev, "Kusursuz Aşk Yoktur" konulu söyleşinde, " Aşk hayatın her noktasında vardır. Zaferlerin en büyüğü kendini yenmektir. Hayata ne kadar şükredersek, pozitif bakarsak mutlu oluruz. Aşk cinnetle, cennet arasında bir şeydir. Ülkemizde inanç olarak çok özgürüz elhamdülillah buna şükrediyorum. Çocuklarınızın istediğiniz gibi olması için onlarla ilgilenin. Sosyal medyada like almak için uğraşan ebeveynler var. Çocuklar rol model olarak yanlış insanları alıyorlar kendilerine" dedi.

FİLOZOF VE MUTASAVVIFLARDAN HİKMETLİ SÖZLER

Dervişin Teselli Koleksiyonu isimli kitabın yazarı olan Mecit Ömür Öztürk "Korkma Hep Varsın" isimli söyleşinde filozoflar ve mürşidi kâmillerin hikmetli sözlerini içeren kitabından alıntılar yaptı. Mutasavvıflar ve ünlü filozofların acı, keder ve musibetlere karşı söylediği hikmetli sözlerden alıntı yapan yazar, "Yaşamımızda kendimize yakıştıramadığımız pek çok şey meydana gelebilir o yüzden her şeye baştan hazırlıklı ve ön kabulle girmek gerekir" diye ifade etti.

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Kaynak: Bültenler

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