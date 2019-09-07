Son Dakika Haberleri: Fuarın yıldızı Karacabey Merinosları oldu
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Fuarın yıldızı Karacabey Merinosları oldu

1 saat önce

Fuarın yıldızı Karacabey merinosları olduBURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Fuarı'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Fuarın yıldızı Karacabey merinosları oldu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Fuarı'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Fuarda yerli ırk olan Karacabey Merinoslarına ilgi büyük oldu. Merinos yetiştiricisi Murat Üzülmez, "Çiftliğimizde Karacabey Merinosu üretmekteyiz. Mera şartlarına en uygun, ikizlik oranı yüksek bir ırktır. Bütün üreticilere yerli ırk olan Karacabey Merinosunu tavsiye ediyorum. İşlerimiz gayet güzel. Fuarda hayvanlarımıza rağbet oluyor. Aşırı talep alıyoruz" diye konuştu.

Üzülmez, "Karacabey Merinoslarının canlı ağırlıkları koçlarımızda 130 ila 200 kilo koyunlarda ise 50 ila 90 kilo arasında değişiyor. Üreticilerimiz yerli ırktan şaşmasınlar" dedi.

Yenişehir, Karacabey, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:29 Kaynak: İHA
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