Fuarlar Kenti İzmir, Yine Renkli ve Hareketli Günler Yaşıyor

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in kalkınması için 15 senedir verdikleri desteği sürdüreceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yaptığı iki fuarla hem gelinlik, damatlık, abiye hem de deri sektörünü Fuar İzmir'de bir araya getirdi. Kapladığı alan bakımından Avrupa'nın en büyüğü olan IF Wedding Fashion İzmir ve deri sektörünün yeni gözdesi 2. Leather & More, Başkan Aziz Kocaoğlu ve Ak Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekçi'nin yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle kapılarını açtı.

İzmir fuarcılığı biliyor

Açılış töreninde konuşan Başkan Kocaoğlu, 1. İktisat Kongresi'nden bu yana fuarcılık kavramıyla iç içe olan İzmir'in bu sektörü iyi bilen bir kent olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Daha yapacak çok şeyimiz var. Fuarcılık farklı bir iştir. Fuarcılığı kentin kaderini kendi kaderiyle birleştiren insanlar yaparsa fuarlar kentte kalır. İçinde bulunduğumuz Türkiye'nin en nitelikli ve en büyük fuar tesisini,dünyada hiçbir belediyenin tek başına yapmadığı bir işe imza atarak, sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla, elimizi taşın altına koyarak, kentin kalkınması için, dünya üreticileri ve tedarikçilerinin bu fuarda buluşması için gerçekleştirdik. Birçok destekçimiz var. Geçmişte KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, kentin bütün dinamikleri bizim fuarlarımıza destek veriyorlar. Çü ;nkü kenti kalkındırmak, Türkiye'yi de İzmir'den kalkındırmak istiyoruz. 24 bin 250 m²'de bu fuar gerçekleşecek. İlk sene 1800 profesyonel alıcımız vardı. Bu sene 30 bine yaklaştık. 81 ilden, 70 ülkeden gelen katılımcılara ve alıcılara teşekkür ediyorum."

Birlikte başardık

İzmir'in yol haritasını ve stratejik planını belirlediğini ve bunu adım adım gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bunun devam etmesinde, tarımdan sanayiye, hizmet sektöründen turizme kadar bütün sektörlerde büyümenin sağlanmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm olanaklarıyla destek vermiştir ve vermeye devam edecektir. 13 yıl önce İzmir'in merkezinde gezdiğiniz zaman birinci veya ikinci katlarda gelinlik vitrinleri görürdünüz. Şimdi her semtte zemin katlarda gelinlik mağazaları var. İzmir'in çarşılarını gelin çiçekleri süsledi. Bunu birlikte başardık. Şimdi bir süreç yaşanıyor. Bu sıkıntılı süreçten yine biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları &cce dil;alışarak, üreterek, ihracat yaparak ülkemizin geleceğine katkı koymak gibi bir görevimizin olduğu bilinciyle çıkacağız. Çalışacağız, üreteceğiz" diye konuştu.

Gelinlik ve abiye denince akla İzmir geliyor

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de, Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanında düzenlenen IF Wedding Fashion'ın gelinlik ve abiye denildiğinde akla ilk gelen etkinlik olduğunu belirterek, bu günlere gelinmesinde emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ve İZFAŞ yönetimine teşekkür etti. İzmir'in fuarcılık vizyonunun kenti dünyanın en bilinen fuar merkezlerinde biri haline getirmek olduğunu ifade eden Özgener, "Oda olarak fuarcılığa gereken desteği vermek en öncelikli konularımızdan biridir.İzmir gelinlik ve abiyenin tartışılmaz başkenti. Türkiye'deki gelinlik üretiminin yüzde 70'ini karşılıyoruz. Moda pazarlaması ve markalaşma alanında hızl a ilerliyoruz. İzmir, Milano gibi bir gelinlik merkezlerinden biri haline gelmiştir" dedi

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise İzmir ekonomisi açısından gelinlik ve abiye sektörünün özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Böylesine kendini kanıtlamış fuarların gündemde olması son derece önemlidir" dedi. Yorgancılar, IF Wedding Fashion'ın İzmir'e gerek ekonomik gerekse tanıtım açısından büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin en yeni ve en modern fuar merkezinde alanında dünyanın en büyük fuarlarından birinin gerçekleştirildiğini belirten Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, IF Wedding Fashion'ın sektörün gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Yarışma heyecanı

IF Wedding Fashion İzmir'in açılış töreninin ardından, fuar kapsamında gerçekleştirilen 10. Gelinlik Tasarım Yarışması finalistlerinin tasarımlarının sunulduğu bir defile düzenlendi. 125 tasarımcı tarafından hazırlanan 375 tasarımın kıyasıya yarıştığı 10. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda 10 bin lira değerindeki birincilik ödülüyle birlikte IF Wedding Fashion İzmir'de performans defilesi yapma hakkını Yasemin Dikerel kazandı. Yarışmada Ece Anafartaikinciliğe, Gülşah Sevinç ise üçüncülüğe layık görüldü.

Dereceye girenlerin ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar verdi.

30 binin üzerinde alıcı bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, 2019 ve 2020 modasının önemli tasarımları görücüye çıkıyor. Fuarda İzmir başta olmak üzere Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve Konya'dan toplam 207 yerli katılımcı yer alıyor. Yurt dışından ise Amerika, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Romanya ve Rusya'dan 14 katılımcı IF Wedding Fashion İzmir'de yerini aldı. A ve B Holü'nde gerçekleşen fuarda, toplam 221 katılımcı bulunuyor.Her yıl dünyanın en seçkin markaları için Avrupalı ü reticilerin yurt dışı koleksiyon siparişlerini verdiği fuara, 70'in üzerinde ülke ve 81 ilden 30 bini aşkın alıcının gelmesi bekleniyor. Gelecek alım heyetleri ile yapılacak ikili görüşmeler, yılın ilk fuarıyla birlikte ekonomiye büyük katkılar verecek. IF Wedding Fashion İzmir'in, gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe Türkiye'nin yaptığı ihracata büyük destek sağlaması bekleniyor.

Derinin büyük buluşması: Leather & More

Deri sektöründe büyük bir boşluğu kapatmak amacıyla 2018'de ilk kez düzenlenen Leather & More – Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, bu yıl da yoluna büyüyerek devam ediyor. İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Manisa'dan toplamda 30 katılımcının yer aldığı fuara; Almanya, Rusya, Kazakistan, Norveç, Mısır, Belçika, Azerbaycan, Karadağ, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Ukrayna, Pakistan, Tunus, Dubai ve Kosova'dan alım heyetleri bekleniyor.