Son Dakika Haberleri: Fuat Akdoğan; "Oy Hakkı Olmasa Bile Sivil Oplum Kuruluşları Mecliste Temsil Edilecek"

Fuat Akdoğan; "Oy Hakkı Olmasa Bile Sivil Oplum Kuruluşları Mecliste Temsil Edilecek"

1 saat önce

Cumhur ittifakı AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Fuat Akdoğan;
Cumhur ittifakı AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Yerel seçimlere kısa süre kala çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren AK Parti adayı Fuat Akdoğan, beraberinde AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe ve MHP ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar, meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte bu kez sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. AKUT Kuşadası Temsilciliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şubesi ve Kızılay Kuşadası Şubesi'ni ziyaret eden Fuat Akdoğan, seçilmesi halinde yapacağı çalışmalarla ilgili dernek yöneticilerini bilgilendirdi ve onların görüşlerini aldı. Seçilmesi halinde şehrin yönetiminde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine yer vereceğini vurgulayan Akdoğan, " Geçmişte başkanlık yaptığım dönemde de sivil toplum kuruluşlarının görüşleri bizim için büyük önem taşıyordu. Özellikle meclis toplantılarında şehrin geleceği ile ilgili kararlarda Kent Meclisi Derneği, Mimarlar Odası gibi önemli kuruluşların görüşlerini aldık. Hatta aldığımız kararla tüm unsurların temsil edildiği Kent Meclisi Derneği'ni yasal olarak oy hakkı olmasa bile görüşlerini belirtmesi için temsil hakkı verdik. Türkiye'de ilk olan çok başarılı bir uygulamaydı. Bu uygulamayı yeni dönemde daha da geliştirerek uygulayacağız. Yeni dönemde sivil toplum kuruluşları oy hakkı olması bile belediye meclisinde temsil edilecek " dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:22 Kaynak: İHA

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