Son Dakika Haberleri: Fuat Aldoğan; "Kuşadası'nı 111 Proje ile Yeniden Ayağa Kaldıracağız"

Fuat Aldoğan; "Kuşadası'nı 111 Proje ile Yeniden Ayağa Kaldıracağız"

1 saat önce

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kalan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fuat Aldoğan;
Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kalan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Her güne çeşitli ev ve kahve toplantısı ve ziyaretlerin yanısıra bir de miting sığdıran Fuat Akdoğan, 7 Eylül İlköğretim Okulu önündeki meydanda düzenlediği mitingde büyük coşku ile karşılandı.

Hacıfeyzullah Mahallesi ile Camiatik Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki meydanda gerçekleşen miting büyük ilgi görürken, İnsan selini aratmayan yaklaşık 6 bin kişi alkış ve sloganlarla Cumhur İttifakı adayı Fuat Akdoğan'a destek verdi. Geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün'ün de katıldığı mitingde yapacağı projeleri anlatan Fuat Akdoğan, " Kuşadası'nın 50 yılını planlayan 111 proje ile geliyoruz. Sizlerin desteğiyle Kuşadası'nı yeniden ayağa kaldıracağız, yeniden halkla belediyeyi barıştıracağız " dedi. Konuşmasında hem Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hem de rakibi CHP adayı Ömer Günel'e sert eleştirilerde bulunan Fuat Akdoğan, " Büyükşehir Belediye Başkanı tüm Kuşadası halkını kandırdı. 5 yıl önce de çıkmış bir çok vaatte bulunmuş ve sözler vermişti. Hiç birini yerine getirmediği gibi, ilçe belediye ile de kavga ederek Kuşadası halkını cezalandırdı. Şimdi çıkmış yine aynı vaatlerde Kuşadası halkını kandıracağını sanıyor. Ne biz ne de Kuşadası halkının Özlem Çerçioğlu'nun yalanlarına karnı tok " diye konuştu. CHP adayı Ömer Günel'in " çömez " olduğunu ve seçimi kaybetme korkusuyla saldırgan bir tavır izlediğini kaydeden Fuat Akdoğan, " Benim çömezim iyice çığrından çıktı. Seçimi kaybedeceğini anlayınca rahmetli babama, eşime, çocuğuma, aileme saldırmaya, ahlaksızca iftiralar atmaya başladı. Yazıklar olsun. Anlatacağı bir şey, yapabileceği bir proje bile yok. Sırtında büyükşehir gibi bir kanbur var. Yapabildiği tek şey ahlaksızca iftira atmak " şeklinde konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:08 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Fuat Akdoğan, Kuşadası, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: İmam Hatip Mezunuyum, Sosyalistim Kritik Büyükşehirde İYİ Parti'den 300 Kişilik Grup, Cumhur İttifakı'na Katıldı Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:25:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuat Aldoğan; "Kuşadası'nı 111 Proje ile Yeniden Ayağa Kaldıracağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]