Fuat Çapa: "Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" - Son Dakika
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Fuat Çapa: "Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"

31.03.2022 12:59
Fuat Çapa: "Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, hafta sonu oynayacakları Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, hafta sonu oynayacakları Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, 2 Nisan'da karşılaşacakları Bandırmaspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa liderliğinde sürdürdü. Çapa, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını değerlendirdi.

"BANDIRMASPOR MAÇINDAN GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Zorlu bir rakibe karşı 3 puan için sahaya çıkacaklarının altını çizen Fuat Çapa, "Son dönemde güzel bir birlik-beraberlik ortamı oluştu. 'Biz' olursak hedeflerimize daha iyi ulaşmış oluruz. Amacımız; bu birlikteliği sadece Bandırmaspor maçında değil kalan tüm maçlarda sağlayabilmek. Şehirde her yerde bayrak asılması, tekrar herkesin umutlanması bizi de mutlu ediyor. İnşallah sezon sonunda da o bayrakların altında mutluluğu yaşarız. Bu hafta rakiplerimizden Bandırmaspor ile oynayacağız. Biz galip gelirsek aradaki puan farkının 1 puana indiğini hesaplamamız gerekiyor. Bu nasıl analiz yaptığınıza göre değişir. Biz geriden geldiğimiz için bu maç bizim adımıza daha çok önem taşıyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Taraftarımızla birlikte iç sahada oynamanın avantajını iyi bir şekilde değerlendirip, güzel bir sonuçla Bandırmaspor maçını tamamlamak istiyoruz" dedi.

"RECEP BURAK YILMAZ, SEZONU KAPATTI"

Bandırmaspor maçı öncesi Recep Burak Yılmaz, Moryke Fofana ve Melih Okutan'ın sakatlığı olduğunu belirten Çapa, şunları söyledi:

"Recep Burak Yılmaz hafta sonu bir sakatlık yaşadı. Bandırmaspor maçında olmayacak ve sakatlığı da çok uzun süreli gibi görünüyor. Burak'ın sezonu kapatma gibi bir durumu da söz konusu. Melih Okutan'ın da bir sakatlığı var. O da bu hafta kesinlikle kadroda olmayacak. Sağlık ekibimiz Melih'i Manisa FK ve Eyüpspor maçına yetiştirmeye çalışacak. Bu futbolcuların yanı sıra Moryke Fofana'nın da ağrılar var. Fofana bugün idmanda yer almadı. Onun durumu da maç saatinde belli olacak. Vukan Savicevic sakatlık harici takımdan ayrı kalmadı. Savicevic de Bandırmaspor maçı kadrosunda yer alacak."

OTİZMLİ BİREYLERDEN VE DİVAN KURULUNDAN FUTBOLCULARA MORAL

Kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyetin antrenman öncesinde misafirleri de vardı. Özel gereksinimli bireyler, Samsunsporlu futbolcular ve teknik heyete ziyarette bulundu. Futbolcularla ve Fuat Çapa ile fotoğraf çekinen otizmli bireyler, başarı diledi.

Öte yandan Samsunspor Divan Kurulu üyeleri de antrenman öncesi teknik heyet ve futbolculara çiçek takdim ederek, Bandırmaspor maçı öncesi başarılar diledi.

(Erdi Demür-İHA)

Fuat Çapa: Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz
Fuat Çapa: Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz
Fuat Çapa: Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz

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Bandırmaspor, Burak Yılmaz, Samsunspor, Fuat Çapa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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