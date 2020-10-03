Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk"

- Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk" Süper Lig 4. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Fuat Çapa, "Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk" dedi.

- Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk"

ANKARA - Süper Lig 4. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Fuat Çapa, "Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Geçen hafta Sivas karşılaşması sonrası iyi oyunu devam ettirip iyi skor ile ayrılmayı düşünüyorduk. Maçtan önce planlarımız o şekildeydi. Karşılaşamaya iki takımda dengeli başladı. İlk 25 dakika için istediğimiz oyunu tam olarak oynayamadık. Bizde onların zaaflarını tam olarak değerlendirmedik. Oyunun yönünü yeterince değiştirerek oynayamadık. Bunlara rağmen ilk yarıda net pozisyonalar giren bizdik. Rakibinde beklemediğimiz anda pozisyonu yokken golü buldu ve geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyunu lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. Girmiş olduğumuz çok sayıda net pozisyonu değerlendiremedik. Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk. Sevindirici olan çok sayıda pozisyona girmemiz. Evde oynamamıza rağmen oyuncularımın zaman zaman bu kadar yumuşak oynaması kabul edilemez.

Maçın hakemine ve rakibin galibiyet sevincine değinen Çapa, "Voca'nın burnu kırık ama kart yok. Diğer taraftan Paintsil şu anda hastaneye gitti ve yine kart yok. Bunlarda bizim adımıza üzücü gelişmeler. Son olaraktan galip gelince sevineceksiniz. Ama onunda bir yolu yordamı var. Bugüne kadar selfielerin soyunma odasında çekildiğini biliyordum. Ama stadın orta sahasında çekildiğini ilk defa gördüm. Açıkçası rakibimize yakıştırmadım. Sevinmek en doğal hakları. Fakat üslubu ve yeri yadırgadığımı söyleyebilirim" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Fuat Çapa: Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk
Fuat Çapa: Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk
Fuat Çapa: Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk
Fuat Çapa: Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Kayserispor, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 00:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Beraberliğe üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk' - Son Dakika Spor

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