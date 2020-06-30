Fuat Çapa: "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu"

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" diye konuştu.

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" diye konuştu.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Hafta sonu oynanan karşılaşmalardan sonra bu maçın önemi bir kat daha artmıştı. Kayserispor'un galip gelmesi, son dakikalarda Çaykur Rizespor'un berabere kalması ligin önümüzdeki haftalarda daha heyecanlı geçeceğini çok net bir şekilde gösterdi. Galip gelen takım bugün avantaj sağlayacaktı. Kalan 5 haftadaki fikstürü göz önünde bulunduracak olursak 12. ile 18. takımlar arasında karşılaşmalar oynanacak. Bu da ister istemez küme düşme hattını 36-37'lere çıkartacak gibi gözüküyor. O açıdan bugünkü karşılaşma gerçekten çok önemliydi. Oyunun stratejisine gelecek olursak, Gençlerbirliği çok geniş oynayan bir takım. Kanatları değerlendirmeye çalışan bir anlayışla oynuyorlar. Biz de ilk etapta kanatları kapatmaya çalıştık. Biz de mümkün olduğu kadar merkezi orta sahada topu alıp pozisyonlar üretmeye çalıştık. Doğru zamanda öne geçtiğimizi düşünüyorum. Golden sonrada çok net yakalamış olduğumuz pozisyonlar var. Maalesef bunları değerlendiremedik. Son dakikaya kadar kendi işimizi zora soktuk. Ama diğer taraftan oyuncularımı kutlamak istiyorum. Son 7 haftadır özellikle takım savunmasında hepsinin katkısı çok fazla. Güzel bir sonuç bizim adımıza. Kalan 5 maçımız var. Bunun 3 tanesi ligin ilk 6'sı içerisinde olan takımlarla. Bu karşılaşmalardaki eksikler doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapmaya başlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"Gençlerbirliği inşallah yeni sezonda Süper Lig'de devam eder"


Gençlerbirliği'ne başarılar dileyen Çapa, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği'ne başarılar dilerim. Her ne kadar maçtan önce duygularımızı kenara bıraktıysak, artık bu saatten sonra Gençlerbirliği'ne olan saygımızı, sevgimizi tekrar besleteceğiz. İnşallah kalan maçlarda güzel sonuçlar alır ve yeni sezonda Süper Ligde devam eder" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu' - Son Dakika Spor
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