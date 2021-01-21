Fuat Çapa: "Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı"

21.01.2021 22:37

-Fuat Çapa: "Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı" MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, "Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı.

- Fuat Çapa: "Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı"

ANKARA - MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, "Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı. Bizim adımıza üzücüydü" dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bugünkü karşılaşmaya açıkçası tam istediğimiz kadroyla çıkma şansımız olmadı. Geçen karşılaşmada stoperimizin gereksiz ikinci sarı karttan dolay atılması bizi açıkçası çok derecede sıkıntıya soktu. Her seferinde rotasyonu mevkilerde yapmak zorunda kalıyoruz. Oyuncuları değişik mevkilerde oynatmak zorunda kalıyoruz. Zaman zaman onlarında bir yerden aldığınız zaman aldığınız yer aksıyor. Oynamak istediğimiz oyunu tam olarak oynayamıyoruz. Ankaragücü'nün sezon başında kendi çalışmışlığım var ve son haftalarda oynadığı karşılaşmaları göz önünde bulundurursak geçiş oyunu ön planda bir oyun anlayışları var. İki taraf da kontrollü başladı. Bizim girdiğimizi 3 pozisyon oldu ilk yarı. Korcan da iyi iş çıkardı. Ama yemiş olduğumuz gol bizim adımıza çok şanssız oldu kendi kalemize attık. 2. devre oyun olarak daha üstündük. Sahadaki duruşumuz daha iyiydi. Aslında ikinci devredeki oyunu birinci devrede de oynasak iyi oldurdu. Yediğimiz gol bizi demoralize etti. İkinci yarı çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bizim adımıza üzücü bir karşılaşma oldu. Bu kadar pozisyona girip de değerlendirememek bizim oyuncu kalitemize yakışmıyor, değerlendirmemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa: Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı
Fuat Çapa: Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı
Fuat Çapa: Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı
Fuat Çapa: Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Bu kadar pozisyona girip değerlendirememek bize yakışmadı' - Son Dakika Spor


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