- Fuat Çapa: "Bu sezon beklentinin üzerinde olacağız"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Net ve açık dille söylüyorum. Biz bu sezon şu andaki görüntüsüne göre değil beklentisinin üzerinde olacağız" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamada bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmaya gayet iyi başladıklarını ifade etti. Çapa, "İlk 15 dakika biraz daha uzun top oynamaya başladık. Bu bizim istediğimiz oyun değildi. Yerden pas yaparak ve orta saha kontrolü ele alarak oynamayı düşünmüştük. Maalesef bunu zaman zaman gerçekleştiremedik. Buna rağmen oyunun ilk 65 dakikasını değerlendirecek olursan girmiş olduğumuz 2-3 tane pozisyon var. Golü bulduktan sonraki süreçte 2-0 biz buluruz diye tahmin ettim. Sonuç olarak gerçekten üzücü" dedi.

Taraftarların beklentisinin çok fazla olduğunu dile getiren Çapa, şunları aktardı:

"Önümüzdeki hafta bay geçeceğiz. Ondan sonra Sivasspor deplasmanına gideceğiz. Yeni arkadaşlarımızla birlikte onu lehimize çevireceğiz. Daha iyi bir görüntü olacak ama hiç kimse endişe etmesin. Bu net ve açık dille söylüyorum. Biz bu sezon şuandaki görüntüsüne göre değil beklentisinin üzerinde olacağız. Bu oynamış olduğumuz oyun bizim istediğimiz oyun değil."