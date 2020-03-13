Fuat Çapa: "Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuat Çapa: 'Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız' - Son Dakika

Fuat Çapa: "Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız"

6 saat önce

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Göztepe galibiyeti ile ligde rahat bir noktaya geldiklerini söyledi.

Fuat Çapa:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Göztepe galibiyeti ile ligde rahat bir noktaya geldiklerini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, son vuruşlarda etkisiz kaldıklarının altını çizerek, "Karşılaşmayı olumlu hazırlandık. Karşılaşmaların seyircisiz oynanması haberi, ikinci etapta iptal edilip edilmeyeceği haberleri oyuncular üzerinde baya olumsuzluk oluşturdu. Maça konsantre olmak kolay değildi. Maç toplantısında da kafalarındaki olumsuzlukları silip karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini söyledik. Rakip, genel olarak kontraya dayalı oyun oynadı. Gol ile başlamak sevinçliydi. İlk atakta golü bulduk. Sonraki oyun gayet olumluydu. Son vuruşları yapamadık. Devre arasında oyunculara ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini, tekrar pozisyon bulabileceklerini söyledik. İkinci golden sonra rahatladık" şeklinde konuştu.

"BUGÜNDEN İTİBAREN NEFES ALABİLECEĞİMİZ NOKTADAYIZ"

Galibiyet ile ligde rahat bir noktaya geldiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Her geçen gün üzerine koyarak devam eden bir Kasımpaşa var. Son maçlarda yediğimiz gollerin az olması sevindirici. Ligin bitimine 8 hafta kaldı. Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz yerdeyiz. Sadece 1-2 puanlık kredimiz var. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Sezon sonuna kadar bu takımın neler yapabileceğini öngörerek, gelecek sezon planlamasında katkı sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

"FEDERASYONUN KARARLARINA UYMAK ZORUNDAYIZ"

Çapa, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynama ve liglerin iptal edileceğine dair çıkan iddiaların oyunculara etkisi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"O konulara girmemek lazım. Bunu ne kadar çok dillendirirseniz oyuncular da o kadar etkilenmiş olur. Nasıl oynanıyorsa o şekilde oynanacağız. Futbolun ikili mücadele oyunu olduğunu biliyoruz. Bundan sonra federasyonunun vermiş olduğu karar neyse biz de uymak zorundayız."

(Bora Akyol - Oğuzhan Ort/İHA)

Kasımpaşa, Fuat Çapa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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