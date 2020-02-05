Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa, daha önce de çalıştığı lacivert-beyazlı kulübe döndüğü için mutlu olduğunu ve takımın bulunduğu yerden bir an önce çıkması için çalışacaklarını belirtti.

Çapa, Kasımpaşa Kulübünün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, "Büyük Kasımpaşa camiasına imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Örnek bir kulübe geldiğini aktaran Çapa, "Daha önce de görev yaptığım, oynadığımız futbolla övgüler aldığımız bu kulüp, benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. O döneme göre şartlar hem benim hem de Kasımpaşa için çok değişmiş durumda. Tesisleri, stadı ve yönetim modeli, aynı zamanda semt aşkı ile dolu taraftarıyla örnek bir kulübe geldiğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de alt sıralarda yer alan takımı yukarılara taşımak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Önümüzde zorlu maçlar, kazanılması gereken puanlar, yenilenmiş bir takım ve son derece kozmopolit bir kadro var. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki vakit kaybetmeden hazır olmalı ve Kasımpaşa'yı hak ettiği noktaya taşımalıyız. Takımımızda gençliğinden beri gelişimini izlediğim futbolcular, aynı zamanda adını herkesin bildiği yıldızlar var. En kısa sürede kaynaşıp, camiamıza yakışır bir futbol oynayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Paşalılara ve bizlere hayırlı, uğurlu olsun."