Fuat Çapa: "Fenerbahçe'ye 90 dakikadan fazla konsantre olmalıyız" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Fenerbahçe'ye 90 dakikadan fazla konsantre olmalıyız"

- Fuat Çapa: "Fenerbahçe'ye 90 dakikadan fazla konsantre olmalıyız" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak "O takıma karşı 90 dakika hatta 90 dakikadan da fazla konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor.

- Fuat Çapa: " Fenerbahçe'ye 90 dakikadan fazla konsantre olmalıyız"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak "O takıma karşı 90 dakika hatta 90 dakikadan da fazla konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. Her an skoru değiştirebilecek oyunculara sahipler" dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın başına geldikten sonra Denizlispor müsabakasıyla çıkış yakaladıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Oyun olarak her geçen gün üzerine koyan bir görüntümüz vardı. Pandemi sonrası ne olacağı soru işaretiydi. Yeni Malatyaspor ile yaptığımız maç olumluydu. Her puanın değerinin bilinciyle sahaya çıktık. 90 günlük ara olmasına rağmen oynadığımız oyun umut vericiydi. Çok net pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik. Soyunma odasına 1-0 mağlup girdik. Orta sahada düzen olarak değişiklik yaptık. Gökhan Töre'nin pas bağlantılarını kestik. Beraberliği yakaladıktan sonra maçı domine eden taraf olduk. Haklı bir galibiyet aldık. Bundan sonraki süreç daha önemli oldu. Bir galibiyet ve mağlubiyet, ligdeki sıralamayı altüst edebiliyor. Bunu Çaykur Rizespor'un Galatasaray karşısında aldığı galibiyette gördük. Kalan 7 hafta bizim için çok önemli. Ciddiyetimizi bozmadan devam etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'ye konsantre olmalıyız"

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacakları Fenerbahçe müsabakasını değerlendiren teknik direktör Çapa, "Önemli bir maç olacak. Fenerbahçe, bireysel anlamda yetenekli oyunculara sahipler. Kayserispor maçı çok net bir şekilde bazı görüntüler verdi bize. O takıma karşı 90 dakika hatta 90 dakikadan da fazla konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. Her an skoru değiştirebilecek oyunculara sahipler. Bunu dikkate alarak oynamamız gerekiyor. Bu arada oynadığımız oyunu da geliştirmemiz gerekiyor. Kalan haftalarda çok belirleyici olacak. Bu sezon üst sıralarda bitirip, gelecek sezon da hedefler belirlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Fuat Çapa, ligde 2 hafta sonra değişik hedefler koyarak ligi tamamlamak istediklerini ifade ederken, mevcut kadrolarını da korumayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Brecka ve Sadiku takım seviyesinde değiller"

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Brecka ve Sadiku'nun henüz takım seviyesinde olmadıklarını vurgulayarak, "Malatya maçında Brecka ile Sadiku sakatlığı nedeniyle oynamadı. Takımla antrenmanlara başladı. Takım seviyesinde değiller. Ancak sakatlıkların fazla olduğu haftalara giriyor. Tüm oyunculara ihtiyacımız olacak" değerlendirmesini yaptı.

Fuat Çapa: Fenerbahçe'ye 90 dakikadan fazla konsantre olmalıyız

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Fenerbahçe'ye 90 dakikadan fazla konsantre olmalıyız' - Son Dakika Spor
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