Fuat Çapa: 'Galibiyeti kutlayacak zamanımız yok" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Galibiyeti kutlayacak zamanımız yok' - Son Dakika Spor

Fuat Çapa: 'Galibiyeti kutlayacak zamanımız yok"

24 dakika önce

Süper Lig'in 25. Haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Fuat Çapa: 'Galibiyeti kutlayacak zamanımız yok

Süper Lig'in 25. Haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Çapa, "İki takım adına da çok önemli bir maçtı. Yapmış olduğumuz analizlerde rakibin kolay takım olmadığını gördük. Top rakipteyken açık oynayan bir takım. Buna karşı gerekli önlem alamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Kazandığınız toplarda kısa kısa paslarla çıkarsanız, bugünkü yakaladığımız pozisyonları yakalarsınız. Hafta içinde yaptığımız idmanların bugün sahaya yansıması bizim adımıza mutlu ediciydi. Biz sadece bugün bir karşılaşma kazandık. Önümüzde 9 hafta var. 9 hafta sonunda ligde kalacağımızı belirleyeceğiz. Bugün ve 3 haftadır takımın oyunu gelişmekte" şeklinde konuştu.


"Galibiyeti kutlayacak zamanımız yok"


Tecrübeli teknik direktör, ligin 27. haftasında sahalarında oynayacakları Göztepe müsabakasının çalışmalarına ara vermeden başlayacaklarını vurgulayarak, "Takım olma adına olanakları değerlendirmeye çalıştık. Takım olmadan sonuç alamıyorsunuz. Sonuç bugün için mutlu edici ama bu saatten itibaren cuma günü oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olmamız gerekiyor. Galibiyeti kutlayacak zamanımız yok. Biraz sonra tesise gidip cuma günkü maçın çalışmalarını, programını yapacağız" açıklamasını yaptı.

Kayserispor, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:28 
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