Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz - Son Dakika

Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz

18.11.2020 11:48
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz, System.String[]

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Artık geriye değil önümüze bakmalıyız. Göztepe maçına iyi hazırlandık, 3 puanla tanışmak istiyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Artık geriye değil önümüze bakmalıyız. Göztepe maçına iyi hazırlandık, 3 puanla tanışmak istiyoruz" dedi.

Ligde oynadığı 6 maçta 2 puan toplayan ve ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü, milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçirdi. Ligin 9'uncu haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi Fuat Çapa, milli takım arası için geldikleri Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Çapa, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyerek, "Ligde 8 haftayı geride bıraktık ancak biz 6 hafta maçlara çıktık. İstediğimiz gibi bir dönem olmadı. Bir haftayı maç oynamadan geçmemiz, sonra milli takım arası olması, sonrasında da Hatayspor'un üzücü bir dönem geçirmesi ve pozitif vakaların yaşanması nedeniyle 2 ileri 1 geri oldu. Ligde 8 hafta oynansa da biz ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk bu anlamda çok şanslıyız. Bizim adımıza güzel bir gelişme oldu. Antalya'da bir kamp süreci geçirmek istedik. Bu süreçten sonra daha iyi bir oyun sergileyeceğimize eminim" diye konuştu.

Antalya kampı süren başkent ekibinde lige hazır hale geldiklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Ankaragücü camiası çok büyük bir camia. Bunu göz ardı edemeyiz. Hangi camiada görev yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Beklentilerin ne olduğunu da biliyoruz. Ankaragücü son yıllarda olduğu gibi olduğu gibi sezon sonuna yüreği ağzında girmek istemiyor.  Bunun farkındayız. Umarım sakatlık ve koronavirüste pozitif vaka olmaz, süreci çok iyi değerlendireceğimize eminim. Hedefler doğrultusunda kurulan bir takım. Herkes en iyisini bekler, bu bir gerçek. Orta sıralar gerçekçi bir hedef olur, daha üst sıralar için isse oyuncu grubunun gelişmesine ihtiyaç var. Yaş ortalaması 22.6 olan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Türkiye'yi çok iyi bilmeyen oyuncu grubuna sahibiz. Bu da geçmiş maçlarda bize pahalıya mal oldu. Artık geriye değil önümüze bakmalıyız. Burada uyum sürecini iyi bir şekilde geçirdik,  Göztepe maçına 3 puanla tanışmak için hazırlandık" ifadelerini kullandı. "PUANLAR ALARAK ÖZGÜVENİMİZİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Takımın maç kazandıkça özgüvenini de artacağına vurgu yapan Çapa, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Her şeyin oturmuş olduğu kulüplerde hiçbir zaman çalışmadım. Buradaki oyuncu grubunun ve hedefin sonu güzel olacak. Kimsenin endişesi olmasın. Doğru başlayamadık, bu bir gerçek. İstediğimiz gibi başlayamadık ve durumun farkındayız. Önümüze bakarak neler yapabileceğimizi ortaya koyarak alacağımız sonuçlarla camiamızı rahatlatıp hem de özgüvenimizi artırmamız gerekiyor" dedi.

Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz
Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fuat Çapa, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti Gram altın 467 liradan işlem görüyor Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu!         
11:47
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim         
11:03
Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin         
10:50
Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, "Baban bizi gelip kurtaracak" diye moral vermiş         
10:33
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü         
09:21
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 12:03:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei