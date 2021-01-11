Fuat Çapa: "Güzel bir galibiyet oldu" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Güzel bir galibiyet oldu"

11.01.2021 22:29

- Fuat Çapa: "Güzel bir galibiyet oldu" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Galatasaray'ın Aytaç'a talip olunması gayet normal" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmanda galip gelmek bizim açımızdan çok önemli.

- Fuat Çapa: "Güzel bir galibiyet oldu"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa:

" Galatasaray'ın Aytaç'a talip olunması gayet normal"

ANTALYA - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmanda galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmaya Alanyaspor'un bugüne kadar oynadıkları maçları analiz ederek iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "Ligde her maçta ortalama yüzde 65 topa sahip olan bir takım ve bu oranlara karşı mücadele etmek kolay değil. Alanyaspor'a karşı uzun süre oyun oynayabilen oyunculara sahip olmamız lazım. Bunu da Alanyaspor çok iyi şekilde değerlendiriyor. Belki göze çok hoş gelen bir oyun oynamadık bugün, bu bir gerçek ama biz bunu bilerek maça hazırlandık. Çok sayıda eksik oyuncularımızda vardı. Forvet oyuncumuz Fode, Julian ve Tarkan yoktu. Tirpan ve Ahmet Oğuz takımdan ayrıldı. Yani oyuna alternatif olarak direk başlayacak oyuncularımız yoktu. Oyunun gidişatı bizim istediğimiz gibi oluştu, özellikle ikinci yarıda merkezi kapatarak kazanmış olduğumuz toplarla geçiş yönünde oynamaya çalıştık. Birinci golde çok net şekilde yapmış olduğumuz çalışmaları görmüş olduk. Kırmızı karttan sonra rakibinin baskısı arttı ve biz savunmaya ağırlık vermek zorunda kaldık. İkinci gol ise doğru zamanda oldu ama rakip gol attıktan sonra ikinci devrenin bizin için çok zor olacağını biliyorduk. Özellikle fizik kalitesi çok yüksek olan bir takıma karşı oynuyoruz. Bizim de bu sezonda zaaflarımızdan bir tanesi yan toplar ve fizik kalitemiz çok yüksek bir takım değiliz. 70 dakika oynayıp deplasmanda 2-1 galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Sadece galip gelmek değil, önümüzdeki haftalar içinde çok önemli. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz özellikle şans verdiğimiz arkadaşlar bu şansı iyi değerlendirdi. Takım içerisindeki rekabeti artırmış olduk. Yeni gelen arkadaşımızın (Isaac Thelin) bize katkısı çok oldu. Bu hafta içerisinde takıma 1 veya 2 oyuncu takviyesinde bulunacağız. Transfer dönemi bitene kadar inşallah 4-5 oyuncu daha takviye yapmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz sezonki Kasımpaşa'yı tekrar oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Aytaç'a talip olunması gayet normal"

Galatasaray'la adı sıkça anılan Aytaç Kara ile ilgili soru yanıt veren Çapa, "Benim bildiğim kadarıyla bize gelen herhangi bir şey yok. Gelseydi yöneticilerimize gelirdi ve bize bu konuyu iletirlerdi. Bugüne kadar da gelmediler. Aytaç ile konuştuğumda herhangi bir düşüncesinin olmadığını, sezon sonu sözleşmesini bittiğini biliyoruz. Hatta biz kulüp olarak onunla sözleşmeyi yenilemek istediğimizi de söyledik. Ama transfer dönemi olduğu için önce transferlerimizi halledip ondan sonra sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşeceğiz. Yani Aytaç'a talip olunması gayet normal. Geçtiğimiz sezon da bazı oyuncularımıza vardı. Yani takım olarak iyi işler yaptığınızda çok sayıda oyuncunuz üst sıralardaki takımlarca istenir. Bugün Alanya'dan da 5-6 oyuncu üst sıralardaki takımlarca isteniyor. Bu iyi işler yaptığınız gösterir" diye cevap verdi.

Fuat Çapa: Güzel bir galibiyet oldu
Fuat Çapa: Güzel bir galibiyet oldu
Fuat Çapa: Güzel bir galibiyet oldu
Fuat Çapa: Güzel bir galibiyet oldu

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Fuat Çapa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Güzel bir galibiyet oldu' - Son Dakika Spor


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