Son Dakika Haberleri: Fuat Çapa hakemlere veryansın etti
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Fuat Çapa hakemlere veryansın etti

9 saat önce

Fuat Çapa hakemlere veryansın etti Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa; "Kartlar kurallara göre değil hakemlerin insiyatifine göre verilmeye başladı" "Geçen hafta ve bu hafta pozisyonları cömertçe harcadık"ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, Bursaspor'a evinde 2-0 mağlup oldu.

Fuat Çapa hakemlere veryansın etti

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa;

"Kartlar kurallara göre değil hakemlerin insiyatifine göre verilmeye başladı"

"Geçen hafta ve bu hafta pozisyonları cömertçe harcadık"

ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, Bursaspor'a evinde 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bizim açımızdan üzücü bir akşam oldu. Kartlar kurallara değil hakemlerin insiyatifine göre verilmeye başladı" dedi.

Eskişehirspor, ligin 3. haftasında Bursaspor'u ağırladı. Konuk ettiği Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa müsabakayı değerlendirdi. Son 2 haftadır girdikleri pozisyonları cömertçe harcadıklarını belirten Çapa, "Bizim açımızdan üzücü bir akşam oldu. Beklemediğimiz bir sonuç. Karşılaşmadan önce dinamik bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Esas başarılı olmamız gereken yerde girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. 90 dakikayı değerlendirecek olursak rakip pozisyonsuz kazandı. Futbolda atamazsanız maç kazanma şansınız yok. Biz son 2 haftadır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Geçen hafta ve bu hafta pozisyonları cömertçe harcadık" diye konuştu.

"Kartlar kurallara göre değil hakemlerin insiyatifine göre verilmeye başladı"

Maçın hakemi Özgür Yankaya'yı eleştiren Çapa, "Pozisyona girmekte sıkıntı yaşamıyorduk. Çok üzücü. Rüzgar karşımızda skor olsun, saha olsun bu kadar sertliğe bu kadar tolerans tanımak beni şaşırttı. Kartların hangi koşullarda verildiğini artık açıkçası kurallara değil hakemlerin insiyatifine göre verilmeye başladı. Rüzgar Eskişehirspor'un karşısında rüzgarı arkamıza almamız gerekiyor. İyi oynayıp mağlup olduğunuzda insanları üzüyor. Bu 14 günü Eskişehirspor'un iyi değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bursaspor, Fuat Çapa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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