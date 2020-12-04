Fuat Çapa: "İlk gol pahalıya patladı"

Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından konuştu. İlk golün pahalıya patladığını söyleyen Çapa, "Kırmızı kart pozisyonunda da VAR hakemi çağırmalıydı" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a konuk olan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı maçtan önce analiz ettiklerini söyleyen Çapa, "Son 2 maçta özellikle baskıyı çok iyi yapıp, geçiş oyununu çok iyi oynuyorlardı. Bunu kırmaya çalıştık. Çarşamba günü yaşanan durumdan dolayı kafamızdaki kadroyu oynatamadık. Yusuf ve Koita hazır olmamalarına karşın oynamak durumunda kaldılar. Savunmadaki düzenimizi zorunlu olarak değiştirdik. İlk 10 dakika çok tedirgin oynadık ama sonrasında oyun istediğimiz şekle döndü. Varga'nın sakatlanması, değişiklik yapma zorunluluğu getirdi bize. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol bize pahalıya mal oldu. Top bizdeyken kaptırdık ve Beşiktaş çabuk çıkıp golü buldu ve devre arasında yapacağımız hamleleri zora soktu bu gol. İkinci yarıda orta sahayla stoper arasındaki aralığı iyi değerlendirmek istedik. Ama Hadergjonaj'ın gördüğü kırmızı kart bizi oyundan düşürdü. Görüntülere biraz önce baktım, VAR hakeminin çağırmaması gerçekten üzücü. Tekrar izlediklerinde bu kararın doğru olmadığını göreceklerdir. Bundan sonraki süreç bizim için zor oldu. Bazı arkadaşların fiziksel olarak hazır olmaması, Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. 3-1'i yakalayacak bir pozisyonumuz oldu ancak bunu da değerlendiremedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Biz artık önümüzdeki maça bakıyoruz. Birkaç arkadaşımız dönecek. Başka bir fire vermezsek, geçtiğimiz sezonki seviyemizi yakalayacağız diye düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL