Fuat Çapa, "Ligin İkinci Yarısının Çok Daha Sert Geçtiği Ortada"
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Fuat Çapa, yaptığı açıklama ligin ikinci yarısının çok sert geçtiğini söyledi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
'un Teknik Direktörü Fuat Çapa
, yaptığı açıklama ligin ikinci yarısının çok sert geçtiğini söyledi.
Siyah kırmızılı ekibin teknik patronu Fuat Çapa, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Adana Demirspor
yenilgisinde oynanan oyunun kendilerine yakışır bir oyun olmadığını belirten Çapa, "Cumartesi günü stadyumdaki atmosfere yakışır bir oyun olmadı. Ligin ikinci yarısının çok daha sert geçtiği ortada. Unutulmamalı ki devre arasında rakiplerimiz plan yaptı, biz canımızı kurtardık. Bu sene o sene diye başlasak da kabul edelim bu sene zor sene oldu, oluyor. Şimdiye kadar yaşadıklarımızı düşünürsek Eskişehirspor camiası için bugün düne göre çok daha umutluyuz. Bizim için iddiasız maç olmaz. Eskişehirspor taraftarı o stadyumda olduğu sürece her maç bir final. Olumlu olumsuz hakkımda yazılanların hepsini okuyorum. Bir kulübü sevmek başlı başına bir duygu işi. Duygulara öfkelenmem yeter ki tepkiler orantılı olsun, yeter ki hakaret olmasın" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:43 Kaynak: İHA
Kasımpaşa: Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu İyi
Kanadalı Kadın Futbolcu Sydney Leroux, 5,5 Aylık Hamileyken İdmana Çıktı
Fatma Girik'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Geldi!
Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz