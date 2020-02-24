Fuat Çapa: "Sevdiğimiz insanı kaybettik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Sevdiğimiz insanı kaybettik' - Son Dakika Spor

Fuat Çapa: "Sevdiğimiz insanı kaybettik"

6 saat önce

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, hayatını kaybeden Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin ile alakalı olarak, "Sevdiğimiz bir insanı kaybettik" dedi.

Fuat Çapa:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, hayatını kaybeden Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin ile alakalı olarak, "Sevdiğimiz bir insanı kaybettik" dedi.


Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, mücadelede kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in ölüm haberini aldıkları için çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için çok buruk oldu. Sevdiğimiz insanı kaybettik. Geldiğimden beri 3 haftadır günün neredeyse 20 saatini birlikte geçirdiğimiz abimizdi. Şu anda maçla ilgili konuşmanın anlamı yok" şeklinde konuştu.


Fuat Çapa, düzenlenen basın toplantısının ardından takım olarak Bilgin'in vefat ettiği hastaneye gideceklerini aktardı. - İSTANBUL

Denizlispor, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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