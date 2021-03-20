Fuat Çapa: "Yediğimiz goller hep mistik gollerdi" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Yediğimiz goller hep mistik gollerdi"

20.03.2021 16:14
Fuat Çapa:

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, Kasımpaşa oyuncularının ceza sahası içerisindeki duruşlarının, vuruşlarının ve son tercihlerinin doğru olmadığını belirterek, "Belki bir şanssızlığımız var. Yediğimiz goller hep mistik gollerdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, Kasımpaşa oyuncularının ceza sahası içerisindeki duruşlarının, vuruşlarının ve son tercihlerinin doğru olmadığını belirterek, "Belki bir şanssızlığımız var. Yediğimiz goller hep mistik gollerdi. İnanılmazdı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Karşılaşma bu lig haftasından sonraki oynana karşılaşmalarda alınan her puan değerli. Bu bilinçle sahaya çıktık. Rakibimizin hangi oyun felsefesi ile oynayacağını tahmin ederek ona göre yapmış olduğumuz çalışmalar vardı. Kaldı ki oyuna da çok iyi başladık. Çok net pozisyonlar yakaladık ama maalesef son vuruşlarımız, 18 içerisindeki son vuruşlarımız tercihlerimiz doğru değildi. Rakibin maç içerisinde bulacağı veya yakalamaya çalışacağı birkaç tane pozisyonu gole çevirmeye çalışacaktı. Nitekim onlar da istedikleri oyunun karşılığını alabildiler. Ama maalesef biz 7-8 tane net pozisyona girmişiz, kaçıdığımız bir penaltı var. Bu tür karşılaşmalarda gol ne kadar geç gelirse rakibiniz o kadar sahada hem inancı hem de direnci artar. Bu size her geçen dakika tehdit oluşturur. Bugün de öyle bir karşılaşma oldu. Taktiksel anlamda, oyun anlmaında söyleyeceğim pek bir şey yok. Çünkü her şey gayet olumlu ve iyiydi. Ama 18 içerisindeki duruşumuz, vuruşumuz, son tercihlerimiz doğru değildi. Belki bir şanssızlığımız var. Yediğimiz goller hep mistik gollerdi. İnanılmazdı" diye konuştu.

Gençlerbirliği gibi rakiplere karşı oynadıklarında şanssızlıkları olduğunu belirten Teknik Direktör Çapa şunları kaydetti:

"Bu tür rakiplerimize karşı oynadığımız zaman da bir şanssızlığımız var. Kafamızda oluşturduğumuz veya kadromuz içerisinde ideal olabilecek kadro ile oynayamadık. Bunların hiçbiri de mazeret değil. Çünkü bu seviyede oynuyorsak, bu seviyede mücadele ediyorsak girdiğimiz 7-8 tane ent pozisyon var, kaçırdığımız penaltı var. Akabinde ödediğimiz çok büyük bir hesap var. Alamadığımız 3 puan. Üzücü gerçekten çok üzücü. Karşılığını alamamanın verdiği üzüntü. Futbol şansının bizden yana olmadığını söylemek bana göre çok doğru bir şey değil. Çünkü futbolda şansın olduğuna inanmıyorum. Şansı kendin istediğin kadar elde edebiliyorsun. Biz bugün açıkçası 18 içerisinde çok eksiktik. Milli takım arasında da bunun üzerinde durup daha fazla çalışmamız gerekiyor." - ANKARA

Gençlerbirliği, Fuat Çapa, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Yediğimiz goller hep mistik gollerdi' - Son Dakika Spor


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