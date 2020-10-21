Fuat Erbil C2FO Global Danışma Kurulu'na katıldı

Türk bankacılığının deneyimli ismi, Garanti BBVA eski Genel Müdürü Fuat Erbil, dünyanın önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden C2FO'nun Global Danışma Kurulu'na katıldı. Erbil, C2FO'nun başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme stratejisinin hayata geçirilmesinde aktif rol üstlenecek.

C2FO'dan yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük banka-dışı işletme sermayesi platformu olan ve 2019'dan itibaren global networkünü ve deneyimini Türkiye'de de kurumsal kullanıcılara sunan C2FO, Global Danışma Kurulu'nu Türkiye bankacılık sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Garanti BBVA eski Genel Müdürü Fuat Erbil ile güçlendirdi.

Erbil'in katılımı, C2FO'nun Türkiye'ye verdiği stratejik önemin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmeleri bulunan C2FO Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Sandy Kemper, Fuat Erbil'in, dijital dönüşüm ve kurumsal bankacılık alanındaki geniş tecrübesiyle, sadece Türkiye'yi ve gelişen ekonomileri daha iyi anlamaya değil, küresel ölçekte daha çevik bir organizasyon olmaya büyük katkı sağlayacağını belirtti.

EMEA Bölgesi Başkanı Colin Sharp da Türkiye'nin gerek büyük ölçekli şirketleri ile gerekse bölgesinin en önemli tedarik merkezi niteliğiyle, C2FO'dan en üst düzeyde yararlanacak ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Türkiye'deki başarılı performansımıza Fuat Erbil gibi değerli bir ismin eşlik edecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"C2FO'nun misyonuna katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuat Erbil, C2FO'nun zekice tasarlanmış ve dijital altyapısı son derece güçlü bir teknolojiyle şirketlerin nakit akışlarına katkı sağladığını vurguladı.

C2FO'nun ticaretin taraflarını tek bir dijital platformda bir araya getirerek, finans sektörünün gelecekte alacağı görüntüye dair bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Erbil, şunları kaydetti:

"Büyük ölçekli şirketlerimizin ve finans kurumlarımızın bu tür teknoloji platformlarını iş modellerine dahil etmeleri, kaynak aktarım mekanizmasının daha sağlıklı çalışmasına ve sermayenin ekonominin kılcal damarlarını çok daha hızlı akmasına yardımcı olacak. Bu bakımdan, C2FO'nun 'tüm işletmelerin büyümek için ihtiyaç duydukları sermayeye erişimlerini sağlama' misyonuna katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyorum."

C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu da Fuat Erbil gibi duayen bir ismin, Global Danışma Kurulu'na katılmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

C2FO olarak dünyadaki en büyük banka-dışı işletme sermayesi platformunu işlettiklerini ve faaliyetlerinin 10. yılını geride bırakırken 180 ülkeden 1 milyonu aşkın işletmenin kullandığı, 120 milyar doların üzerinde kaynağın özellikle KOBİ'lere aktarıldığı bir platform olarak hızlı büyümelerini sürdürdüklerini aktaran Keçecioğlu, "Türkiye'de henüz ilk yılımızı doldurmaya hazırlanırken, ülkemizin kendi alanında lider şirketlerinin C2FO teknolojisini kullanmaya başlamaları, tedarik zinciri finansmanı alanında yeni nesil çözümlere olan ilginin ve ihtiyacın bir göstergesi niteliğinde. Erbil'in, C2FO'nun küresel stratejilerine yön veren Global Danışma Kurulumuza katılması, bizim için hem büyük bir onur hem de global ölçekte yararlanacağımız bir mentorluk ifade ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.