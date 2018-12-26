Son Dakika Haberleri: Fuat Kozak, Doğu Türkistan'da Yaşanan Zülme Dikkat Çekti

Fuat Kozak, Doğu Türkistan'da Yaşanan Zülme Dikkat Çekti

27 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Fuat Kozak, Çin'in, Doğu Türkistan halkına yaşattığı zulme dikkat çekti.

Fuat Kozak, Doğu Türkistan'da Yaşanan Zülme Dikkat Çekti, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Fuat Kozak, Çin'in, Doğu Türkistan halkına yaşattığı zulme dikkat çekti.

Türk Dünyasından sorumlu olan İl Başkan Yardımcısını Kozak, yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistan'daki zulm her geçen gün yüreğimizde daha derin yaralar açmaktadır. Soydaşlarımızın 1949 yılından bu yana yaşadığı baskı şiddet en yüksek seviyeye ulaşmış ve dayanılmaz hal almıştır. Dinini, örf ve adetleri baskılardan dolayı yaşayamaz olup tahammül sınırı. Ne yazıktır ki bu baskı şiddet ve asimile olaylarına karşı dünya ülkeleri sessiz kalmış soydaşlarımız kaderine terk edilmiştir. Unutulmamalıdır ki dünyanın neresinde ezilen hor görülen baskıya ve şiddete maruz kalan mazlum bir toplum var ise tarih boyunca Türk milleti yanında olmuştur. Bu yüzden diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti soydaşlarının yanındadır" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:44 Kaynak: İHA

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