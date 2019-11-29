Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır"
Son Dakika Güncel Fuat Oktay: '2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır' - Son Dakika

Fuat Oktay: "2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır"

7 saat önce

Fuat Oktay: "2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır"

Fuat Oktay:

Fuat Oktay: "2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır"

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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