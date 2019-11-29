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Fuat Oktay: "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye...
7 saat önce
Fuat Oktay: "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:34 Kaynak: AA
Fuat Oktay: "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır."
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