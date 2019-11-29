Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye...
Son Dakika Politika Fuat Oktay: '2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye... - Son Dakika

Fuat Oktay: "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye...

7 saat önce

Fuat Oktay: "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır.

Fuat Oktay:

Fuat Oktay: "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır."

fuat oktay, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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