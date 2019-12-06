Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti
Son Dakika Politika Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti - Son Dakika

Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Schinas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Suriyeli mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Schinas'ın heyetinde AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum: Bu davranış hepimizi üzmüştür
AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır Sabaha karşı geçiş üstünlüğü maddesi değiştirildi! Artık vekiller kırmızı ışıkta geçebilecek İmamoğlu'ndan trafik konusunda kendisini eleştiren AK Partili Tevfik Göksu'ya: Cevap vermeme gerek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:26:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]