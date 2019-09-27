Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür.
Son Dakika Güncel Haber

Fuat Oktay: "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür.

1 saat önce

Fuat Oktay: "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür.

Fuat Oktay:

Fuat Oktay: "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar"

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama: Hasar ihbarı yapılmadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473 Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 12:10:32. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay: "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]