Fuat Oktay: "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür.
1 saat önce
Fuat Oktay: "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Fuat Oktay: "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar"
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