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FUAT OKTAY AFGANLAR HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR MİLLETTİR - Son Dakika

FUAT OKTAY AFGANLAR HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR MİLLETTİR

27.08.2021 18:14

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan'da yaşanan olaylarla ilgili olarak, 'Afganlar her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz millettir.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan'da yaşanan olaylarla ilgili olarak, 'Afganlar her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz millettir. Dolayısıyla bu zor zamanlarında biz yine bu dayanışmayı göstermiş durumdayız. Diğer ülkeler anında çekilirken biz çekilmedik. Büyükelçiliğimizi biliyorsunuz güvenli bir şekilde uluslararası havalimanına aldık. Orada hizmetlerimizi devam ettirdik. Dolayısıyla yine şartların uygun olduğu zamanda neler yapabiliriz, bunu birlikte değerlendireceğiz. Kararımızı verip, yolumuza ona göre devam edeceğiz' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Nevşehir'e ziyaretine değinen Oktay, 'Nevşehir, özellikle turizmimizin son yıllarda son derece ivme kazandığı illerimizden birisi. Merkezle birlikte 8 ilçesini aldığımızda neredeyse her bir ilçesinin ayrı bir güzelliği olduğu, ayrı bir anlam taşıdığı bir ilimiz. Hacı Bektaş Veli diyarından rahmetle kendisini buradan bir kez daha anmak istiyorum. Aynı zamanda tabii Sadrazam İbrahim Paşa'nın da memleketi dolayısıyla Nevşehir'de 9 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. 9 bin yıllık bir tarihin bugüne yansımış olan Kapadokya bölgesini inşallah biz de bugün aynı hassasiyetle koruyup, dolayısıyla geleceğe aynı güzellikleri taşımak istiyoruz' diye konuştu.

'HACI BEKTAŞ VELİ DİYARINI DAHA İYİ BİR GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Nevşehir'in önemli bir şehir olduğunu kaydeden Oktay, 'Turizm kenti Kapadokya bölgemizi Hacı Bektaş Veli diyarını, Sadrazam İbrahim Paşa'dan itibaren aldığımız emanetleri çok daha iyi bir geleceğe taşımak istiyoruz. 9 bin yıllık tarihi inşallah güzellikler katarak sonraki nesillere iletmiş olacağız. Nevşehir aynı zamanda bir tarım bölgesi. Bu toprakların üzümü hem son derece kaliteli ve ticaretin de alt yapısını oluşturan ürün çeşitliklerinden bir tanesi. Bu alanda da bu konuyu nasıl geliştirebiliriz, onu düşünüyoruz. Örneğin sadece patates üretimi değil, hem patates cipsi üretilmesini hem de bunun ihracat boyutunu değerlendiriyoruz. Nevşehir'i daha ileriye nasıl götürebileceğimizi değerlendirdik. Bundan sonra da değerlendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN BİZİ NASIL GIPTE İLE İZLEDİĞİNİ GÖRDÜK'

Muhalefeti eleştiren Fuat Oktay, 'Bir ve beraber olacağımızı, diri olacağımızı, dayanışma içerisinde olacağımızı buradan bütün Türkiye'ye ifade etmek istiyorum. Gerek yangınlar gerekse de sel afetinden sonra oluşturduğumuz birlik ve beraberliğin çözüme nasıl yansıdığını bütün dünyanın bizi nasıl gıpta ile izlediğini gördük. Bunu bazıları özellikle de muhalefet sindirememiş olsa da bu Türkiye'nin bir güzelliği. Bundan muhalefetin de mutlu olması lazım. 'Bir olalım, diri olalım, beraber olalım' derken afetlerde bir ve beraber olmaktan herkesin mutlu olması lazım' dedi.

'TÜRKİYE TERÖRİZMLE DAİME MÜCADELE ETMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Afganistan'daki son durumun sorulması üzerine şöyle konuştu'Afganistan ile ilgili gerekli açıklamaları sabah Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Afganistan'da yaşanan olayları sizler de neredeyse canlı izliyorsunuz. Özellikle uluslararası havalimanında yaşanan bir patlama ve orada bendeki en son bilgiler 72 kişinin hayatını kaybettiği şeklindeydi. Tabii son derece üzücü. Biz Türkiye olarak her zaman şunu ifade ettik Terörün ırkı, dini, cinsiyeti olmaz, 'senin teröristin, benim teröristim' olmaz. Türkiye terörizmle daima mücadele etmiştir. Hiçbir şekilde coğrafya ve inanç ayırımı yapmadan Türkiye aynı duruşunu ifade ediyor. Buradan yine bu şiddeti kınadığımızı ifade etmek istiyorum. 31 Ağustos oradaki güçlerin çıkacağı tarihti. Türkiye olarak biz havalimanındaki hem güvenliğin sağlanması noktasında hem de oradaki faaliyetlerin yürütülmesi ve aynı zamanda da tahliyelerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili gerekli desteği verdik. Dün itibariyle de açıkladık biz de askerimizi oradan çekiyoruz. Bizim Mehmetçiğimizin canı son derece önemlidir. Dolayısıyla biz de en kısa sürede kendilerini oradan çekiyor olacağız.?

'KARARIMIZI VERİP, YOLUMUZA ONA GÖRE DEVAM EDECEĞİZ'

Oktay, Afganistan'daki havalimanının işletilmesi konusunda talep olduğunu kaydederek, şunları söyledi'Havalimanının işletilmesiyle ilgili bu Taliban tarafından gelen bir taleptir. Bizim de ifade ettiğimiz şey zaten öncesinde de aynı şeyi yapıyorduk, gelişen şartlara göre durum değerlendirmesi yapıp kararımızı vermeye çalışıyorduk. Sahada tamamen yeni bir durum var. Bu şartları tekrardan değerlendiriyoruz. Güvenlik şartlarının sağlanması şartıyla zaten şartlar olgunlaşırsa bunlar konuşulur. Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz görüşmelerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla sorunuza cevap olarak askerimizi çekiyoruz. Patlamada herhangi bir ne zayiatımız ne de bir sıkıntımız yoktur. En kısa sürede de yine kendilerini Türkiye sağ salim getiriyor olacağız. Ümidimiz Afganistan'dan şiddetin dinmesi ve belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte çalışılabilecek güvenli bir ortamın oluşmasıdır. Afganistan bizim için önemli. Afganlı kardeşlerimiz bizim için son derece önemli. Afganlar her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz millettir. Dolayısıyla bu zor zamanlarında biz yine bu dayanışmayı göstermiş durumdayız. Diğer ülkeler anında çekilirken biz çekilmedik. Büyükelçiliğimizi biliyorsunuz güvenli bir şekilde uluslararası havalimanına aldık. Orada hizmetlerimizi devam ettirdik. Dolayısıyla yine şartların uygun olduğu zamanda neler yapabiliriz bunu birlikte değerlendireceğiz. Kararımızı verip, yolumuza ona göre devam edeceğiz.?

FUAT OKTAY AFGANLAR HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR MİLLETTİR
FUAT OKTAY AFGANLAR HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR MİLLETTİR
FUAT OKTAY AFGANLAR HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR MİLLETTİR
FUAT OKTAY AFGANLAR HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR MİLLETTİR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FUAT OKTAY AFGANLAR HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR MİLLETTİR - Son Dakika


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