Fuat Oktay: Afrika ile İlişkilerimizi Yeni Bir Anlayışla Ele Alıyoruz

ÇAD Cumhurbaşkanı Idriss Deby İtno'ya fahri doktora unvanı tevdi töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afrika'yı kader ortağı olarak görerek son yıllarda kıta ile ilişkilerimizi yeni bir anlayışla ele almaya başladık.

500 Çadlı öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Üniversitesi, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby İtno'ya fahri doktora unvanı verdi. YÖK'te yapılan törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve çok sayıda Çadlı öğrenci katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Türkiye'nin yükseköğretim alanında yaptığı yatırımların uluslararası arenaya da açıldığını belirterek, Türkiye'de 148 binden fazla yabancı öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.



'TÜRKİYE, AFRİKALI KARDEŞLERİNİN YANINA KOŞAN BİR ÜLKEDİR'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile Çad arasındaki siyasi ilişkilerin 16'ncı yüzyıla kadar gittiğini belirterek, "Türkiye hayallerin gerçekleştirilebileceği bir ülke. Çadlı kardeşlerimizin buraya gelip hayallerinin peşinde koşuyor olmaları gerçekten beni yürekten mutlu etti" dedi.



Afrika'nın uyanışını ve adım adım hak ettiği seviyeye yükselmeye başlamasını en az Afrikalılar kadar umut ve heyecanla takip ettiklerini belirten Oktay, şöyle konuştu:



"Dünyanın en büyük ekonomilerinin krizlerle boğuştuğu bir dönemde Afrika'nın kalkınması ve büyümesi kesintisiz sürüyor. Afrika'yı kader ortağı olarak görerek son yıllarda kıta ile ilişkilerimizi yeni bir anlayışla ele almaya başladık. Türkiye yalnızca ekonomik ortaklık için değil, her ihtiyaç duyulduğunda tereddüt etmeden Afrikalı kardeşlerinin yardımına koşan bir ülkedir. Çad'la ve Afrika ülkeleriyle işbirliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Türkiye olarak dostumuz Çad ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye büyük önem veriyoruz."



'İLİŞKİLERİMİZİN GÜÇLÜ BİR İVME YAKALAYACAĞINA İNANIYORUM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deby ile görüşmesine vurgu yapan Oktay "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Cumhurbaşkanı Sayın Deby ve beraberindeki heyetin dün gerçekleştirdikleri görüşme, ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle gözden geçirilerek çeşitli alanlarda işbirliği fırsatlarının ele alınmasına imkan tanımıştır. Sayın Deby'nin ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonrası ilişkilerimizin daha da güçlü bir ivme yakalayacağına inanıyorum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek için mevcut mekanizmaları daha verimli kullanmamız gerektiğini düşünüyor, bu anlamda imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesini önemsiyorum. Bu iradeyi siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, her alanda somut sonuçlara dönüştürmek için hep birlikte daha fazla gayret göstermeliyiz."



'ÇADLI GENÇLERİ DESTEKLEMEYİ DEVAM EDECEĞİZ'



İlki 2015 yılında Ankara'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikincisinin de en kısa sürede gerçekleştirileceğini belirten Oktay, şunları söyledi:



"İnşaat sektöründen savunma sanayiine şirketlerimizin Çad'la gerçekleştirdikleri projeler göğsümüzü kabartıyor. Eğitim, Çad'ın geleceğine ve insan sermayesine verdiğimiz değerden ötürü ikili ilişkilerimizde öncelikli bir yere sahiptir. Ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören ve anadili gibi Türkçe konuşan yüzlerce Çadlı öğrencinin bulunmasından da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yaklaşık 900 Çad'lı öğrenci, Türkiye'deki üniversitelerimizde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 500'den fazlasının Karabük'te bulunması anlamlıdır. Karabük Üniversitemiz bu yıl 200 Çadlı öğrenciye burs imkanı sağlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ise toplam 42 Çadlı öğrenciye burs sağlamıştır. Karabük Üniversitesi'ne öğrenci gönderme sürecinde gösterdikleri özen ve kolaylık sebebiyle Çad Cumhurbaşkanı Deby nezdinde tüm Çadlı yetkilileri tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde de Çadlı gençleri burslar ile desteklemeye devam edeceğiz."



DEBY: TÜRKİYE'DE 900 ÇADLI ÖĞRENCİ VAR



Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby İtno ise 2000 yılında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve o dönemde Türkiye'de 4 tane Çadlı öğrenci olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Çad'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin gerçekten güçlendiğini ve şu anda Türkiye'de 900'e yakın Çadlı öğrenci olduğunu söyledi.



Konuşmasının devamında kendisine verilen fahri doktara unvanını almaktan gurur duyduğunu belirten İtno, aldığı doktorayı bütün Çad gençliğine armağan ettiğini söyledi.



Konuşmaların ardından Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat tarafından Çad Cumhurbaşkanı İtno'ya fahri doktara unvanı verildi.



