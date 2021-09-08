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Fuat Oktay: Atatürk'e yapılan saygısızlığı kınıyorum - Son Dakika

Fuat Oktay: Atatürk'e yapılan saygısızlığı kınıyorum

08.09.2021 21:50
Fuat Oktay: Atatürk'e yapılan saygısızlığı kınıyorum, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin ders kitabından Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesine ilişkin, "Atatürk'e ve O'nun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık, Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin ders kitabından Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesine ilişkin, "Atatürk'e ve O'nun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık, Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir, kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "GKRY yetkililerine, geçmişin omuzlarına yüklediği tarihi mirası ders kitaplarından sayfalar yırtarak silmenin mümkün olamayacağını hatırlatırım. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve O'nun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık esasen Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir, kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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