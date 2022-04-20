Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı

20.04.2022 17:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda ele alınan Taslak, 9 Kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Planlanan düzenlemelerin değerlendirildiği, Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı
Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı
Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı
Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı
Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Muş, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi Ticaret Bakanı Muş, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi AK Parti Konya İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı Hüyük'te yapıldı AK Parti Konya İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı Hüyük'te yapıldı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, bu sefer romantik komedi filmi ile geliyor
18:59 Önce kızını öldürdü, ardından asit içerek intihar etti! Annenin vahşetinin nedeni belli oldu
18:56 Bilim adamları insanlığı kurtaracak maddenin ismini yazdılar!
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 19:19:50. #1.11#
SON DAKİKA: Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement