Son Dakika Haberleri: Fuat Oktay bayram namazının ardından açıklama yaptı (1)
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Fuat Oktay bayram namazının ardından açıklama yaptı (1)

34 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Fuat Oktay bayram namazının ardından açıklama yaptı (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Oktay, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." dedi.  Oktay bir gazetecinin sorusu üzerine, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" şeklinde cevap verdi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:31 Kaynak: DHA
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