FUAT OKTAY BAYRAM NAMAZININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI (1)
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Oktay, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." dedi. Oktay bir gazetecinin sorusu üzerine, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" şeklinde cevap verdi.
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-Fuat'ın açıklamaları
- İstanbul
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