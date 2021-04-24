Beştepe'den 'soykırım' diyen Biden'a peş peşe sert tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,'soykırım' diyen ABD Başkanı Biden'a tepki gösterdi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz." ifadesini kullandı.
Oktay, şunları kaydetti: "Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Biden'ın kararını tanımayacaklarını belirterek, "Tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. ABD Başkanına kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz" dedi.Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım kararına Türkiye'den tepki yağıyor Son Dakika! ABD Başkanı Biden, tarihi skandal: 1915 olayları için "soykırım" dedi
Kaynak: AA
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