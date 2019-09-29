Fuat Oktay: "Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal...
1 saat önce
Fuat Oktay: "Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil."
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Fuat Oktay: "Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil."
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