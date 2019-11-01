Fuat Oktay: Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye ilişkin kararları ile ilgili "Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür. Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki; tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi aynı kararlılıkla geleceğe yürüyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Forumda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Forumun açılış konuşmasını Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani ile birlikte yaptı. Oktay, Türkiye ve Katar ekonomilerinin birbirini tamamlar özellikte olduğu ve iki ülkenin işbirliğinin eşsiz fırsatlar sunduğunu belirtti. Oktay, "İki ülkenin karşılıklı ekonomik ilişkilerinin toplamının 30 milyar dolar seviyesine ulaşmış olması sevindiricidir. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimiz yüzde 84 oranında artış göstererek, 2018 yılında 2,3 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkelerimiz arasındaki derin kardeşlik bağları göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların potansiyelin çok uzağında olduğu aşikardır. Bizler bu kardeşlik bilincine sahip oldukça, ikili ticaret hacminin hedeflenenin çok daha ötesine ulaşması için önümüzde Allah'ın izniyle hiçbir engel bulunamaz" dedi.

'BARIŞ PINARI'NA KATAR'IN VERDİĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİDİR'

Türkiye ve Katar'ın birbirlerine zor günlerinde destek olduğunu anımsatan Oktay, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrasında da, PKK/YPG'ye karşı yürüttüğümüz mücadelede de bölgede istikrar yönünde attığımız adımlarda da Katar'ı daima yanımızda bulduk. Biz de aynı şekilde Haziran 2017'de Arap dörtlüsünün Katar'a karşı uygulamaya koyduğu ambargo karşısında tereddüt etmeden Katarlı kardeşlerimizin yanında olduk. Özellikle Suriye'yi terör örgütlerinden temizlemek ve Suriyeli sığınmacıların yurtlarına dönmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'na Katar'ın verdiği destek bizler için çok önemlidir. Meşru mücadelemiz sonucunda ABD ve Rusya'yla vardığımız mutabakatlar; Fırat'ın doğusunda sosyal ve ekonomik hayatın normale dönerek bölgede istikrarın egemen olmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

'FIRSATÇI ZİHNİYETİN TEZAHÜRÜ'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekat alanında kalan tuzakları yok etmeye devam ettiğini söyleyen Oktay, şöyle konuştu:

"Bölgenin terörden tamamıyla temizlenmesi için Barış Pınarı stratejilerimiz birer birer uygulamaya konulmaktadır. Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin ikiyüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır. Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen yaptırım yasa tasarısı ve sözde Ermeni Soykırımını tanıyan karar da aynı fırsatçı zihniyetin tezahürüdür. Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür. Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki; tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi aynı kararlılıkla geleceğe yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, dostlarıyla yürüyen, sahada sözünü söyleyen, sahada ve masada netice alan bir ülke olmaya devam edecektir."

'TÜRKİYE'NİN DİNAMİK EKONOMİSİNDEN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUZ'

Bakan Pekcan da Türkiye ile Katar'ın ticari ilişkilerinin son dönemde yaklaşık yüzde 75 oranında arttığını kaydetti. Pekcan, "Hükümetimiz 2020-2022 Yeni Ekonomik Programını açıklamış bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye yapısal dönüşümleri gerçekleştirerek tekrar alıştığımız büyüme hızlarına, yüzde beşli seviyelere ulaşacağına inancımız tamdır. Memnuniyetle belirtmek isterim ki; bu ilişkilerimizin bir göstergesi olarak Katar'ın ülkemizdeki yatırım tutarı 6,3 milyar dolara ulaşmıştır. ve Katar hükümetinin 15 milyar dolarlık yatırım kararını da memnuniyetle karşılıyoruz. Burada sizlere çok iş düşüyor. Biz kendileriyle stratejik projelerimizi paylaşmaya hazırız ve paylaşmış bulunuyoruz. Onları da Türkiye'nin dinamik ekonomisinden yararlanmaya Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. İnşallah bu toplantı da bu yatırım kararının somutlaşmasına, karşılıklı yatırımların artırılmasına vesile olacaktır" diye konuştu.