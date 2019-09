Fuat oktay: burada panik gerektirecek asla hiçbir şey söz konusu değil

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz olaya şu anda kamu açısından bakıyoruz. Bütün İstanbul'un yönetilmesiyle alakalı şu anda tüm tedbirler alınmış durumda. Burada panik gerektirecek asla hiçbir şey söz konusu değil" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Avcılar'da depremin etkisiyle minaresi yıkılan camide incelemelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, camideki incelemelerinin ardından, "tüm İstanbullulara geçmiş olsun" diyerek şunları kaydetti:"5.8'lik bir deprem, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Çok ciddi bir hasarımız yok çok şükür, can kaybımız yok. Şu ana kadar bize gelen bilgilerde deprem kaynaklı çok ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Hepsi de güzel haberler. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, ilçe belediyelerimize kadar tamamı valiliğimiz şu andaki başkanlığında herkes teyakkuz halinde. Şu anda da AFAD'da hepsi görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite an ve an takip ediliyor. Burada da oraya geçeceğiz. Bugün ve yarın çok daha yakından takip ediyor olacağız. Marmara açıklarında biliyorsunuz. Zaten orada Kuzey Anadolu fay hattımız var. Bunu herkes biliyor. İstanbul ve Türkiye deprem bölgesi. Zaten bu olacak mı olmayacak mı şeklinde bir şeyimiz de yok. Bu depremin olmasıyla alakalı, her an olabilir diye yıllardır bildiğimiz bir şey. O çerçevede 5.8'lik bir depremi yaşadık. Hazırlıklı olmak her zaman önemli."

DEPREME HAZIRLIK

Fuat Oktay, evlerine giremeyenler konusunda ise, "Depremde en büyük birincil derecede ifade edeceğimiz şey 'panik olmama' yani olabildiğince sakin olacaksınız, panik olmayacaksınız. Depremi gece de yaşayabilirsiniz, gündüz de. Her neredeyseniz hiç panik olmadan ama önceden ne yapacağınızı biliyor olarak da hazırlık yapmanı gerekir. Bu tavsiye ediyoruz. Bununla alakalı da ne yapacaksınız, nerede duracaksınız, nasıl bir harekette bulunacaksınız; bunu AFAD İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz bünyesinde yine her türlü eğitimi de veriyor. Evlerimizde bu tür hazırlıkların olması faydalı. Diyelim yine böyle bir şey yaşandı, yine yapacağınız hazırlıklar çok basit ama önemli. Doğalgazın vanasını kapatmak, elektrikleri kapatmak bunlardan birisidir. Yani çok basit tedbirler çok büyük fayda sağlar. Biz olaya şu anda kamu açısından bakıyoruz. Bütün İstanbul'un yönetilmesiyle alakalı şu anda tüm tedbirle alınmış durumda. Burada panik gerektirecek asla hiçbir şey söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bizim de koordinasyonumuzda şu anda tüm bakanlıklarımız, il müdürlüklerimiz, yerel yönetimlerimizle beraber bu işin takibini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİNALARA GİRMEYENLER

Oktay, "Şu anda 5.8'lik depremde herkes kendi binasını görebilecek durumda. Bir risk görüyorlarsa o binalarda kalmalarını biz arzu etmeyiz. Bununla ilgili de yine AFAD'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yakından takip ediyorlar. Tüm hasar tespit ekiplerimiz de buradalar. Teknik yardımı da anında sağlarlar, sağlarız. Binaların sağlıklı olup olmadığına göre içeride kalır veya kalmaz. Bizim buradan 'şuna girin veya girmeyin' şeklinde bir açıklama yapmamız doğru değil zaten" dedi.

YARALI SAYISI

Fuat Oktay yaralı sayısı ile ilgili olarak, "En Son bende olan sayı 6 idi. O da deprem kaynaklı değil de genelde bir yere çarpma veya düşme kaynaklı. Son derece basit yaralanmalar. Hepsi de taburcu oldu. Hastanelerimizde fiilen bir yaralımız yok" diye konuştu.



HASAARLI BİNALAR

Oktay, bir gazetecinin, "Minare dışında yıkılan başka yer var mı?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bendeki en son bilgileri söylüyorum. Minare dışında 3 binada hasar var gibi. Ama bunlar değişebilir. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor."

DEPREM SENARYOLARI

Oktay, "6 saat içinde büyük bir deprem olabilir senaryolarından bahsediliyorö sorusuna ise, "Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur. Deprem her an da olabilir hiçbir zaman da olmayabilir. Dünyada böyle bir teknoloji, bu kadar net bilecek kimse yok. Keşke böyle olsa da biz de rahatlasak. Bu sadece ihtimaller boyutundaki senaryo üretmenin ötesinde bir şey değildir. Bizim olmayacak deme lüksümüz yok. Olacak diye de kimse söyleyemez" yanıtını verdi.

Oktay, "Panik olmadan son derece rahat bir şekilde gereken tedbirlerimizi almak. Yapabileceğimiz en güzel şey budur. Birey olarak bunu söylüyorum. Ben size bunu soruyorum. Siz kendi tedbirinizi aldınız mı. Evinizde tedbirinizi aldınız mı. Eşinizle ilgili, çocuğunuzla ilgili veya kardeşinizle ilgili tedbirlerinizi aldınız mı. Oturduğunuz binayla ilgili tedbirinizi aldınız mı. Bunu kastediyorum. Eşyaların düşmemesiyle ilgili tedbirler. Yani her birimiz kendi üzerimize düşen görevi yapınca, zaten deprem öldürmez. Bu bu kadar net. Dünyanın hiçbir yerinde deprem öldürmez. Hazırlıksızsanız yan etkileri insanlara genelde zarar verir" diye konuştu.

TOPLANMA ALANLARI

Oktay, "Toplanma yerleriyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün gerekli açıklamayı yaptılar. AFAD'ın internet sitesinde de yine bunlar ilan ediliyor. Toplanma alanlarımız zaten her zaman var. Bizim basından da ricamız şu; genelde toplanma yerleri ilan edildiği zaman orada her hangi bir yerden, 2 bin 800 tane toplanma alanımızdan bir tanesinin resmini bulup, 'burada her hangi bir şey yapıldı' diye, toplanma yeri yokmuş gibi bir senaryonu Türkiye'nin ve İstanbullunun gündemine getirmek bence haksızlık olur. Buradaki çalışmalar şu; biz her gün bir önceki güne göre yapısal anlamda daha hazırlıklı gidiyoruz. Kamu binalarında bu anlamda ciddi çalışmalarımız var. Kamu binalarımızda, okullarımızda hemen hemen yüzde 92'ye varan çok ciddi bir şekilde yenilenmeden geçirdik. ve depreme dayanıklılık testinden geçirdik. Her hazır olan kamu binası ve okul aynı zamanda bir barınma alanıdır. Böyle düşünün. Oralarda hazırlık artıkça, açık alanlardaki hazırlıklara artık ihtiyacınız kalmaz. Açık alanlardaki o hazırlıklara artık ihtiyacınız kalmaz. Daha az miktarda hazır olunur. Bizim için önemli olan toplam senaryoya göre ihtiyacımız olan toplanma yerleri hazır mı değil mi? Bizim bilgimiz dahilinde hazır" şeklinde konuştu.

