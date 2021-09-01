Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yüzde 21,7'lik büyümeyi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyüme rakamlarını, "Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek" şeklinde değerlendirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "G20'de en büyük 2. büyüme yine Türkiye'den... 2021 2. çeyrekte ekonomimiz yüzde 21,7 büyüdü. Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.