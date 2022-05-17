FUAT OKTAY, CEZAYİR CUMHURBAŞKANI ABDULMECİD TEBBUN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'dan Türk iş insanlarına çağrı Gelin yatırım yapın

Rojda ALTINTAŞ - Kubilay ÖZEV İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Türkiye-Cezayir İş Yatırım Forumu'nda bir araya geldi. Burada konuşan Oktay, Cezayir'de faaliyet gösteren yaklaşık bin 400'ü aşkın Türk şirketi, 30 bin Cezayirli kardeşimize sağladığı istihdam ile Cezayir ekonomisine katkı sunmaktadır. Biz Cezayir'i bir pazar olarak değil, bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Cezayir'in Mağrip bölgesinde ve Afrika kıtasında barış ve huzurun tesisi ve korunmasında kilit öneme sahip olduğu bilincindeyiz dedi. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise Türk iş insanlarına yatırım çağrısı yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye ve Cezayir İş Dünyası Zirvesi' Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Saat 16.00'da başlayan zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİKTürkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak, Cezayir- Türkiye İş Konseyi Başkanı Djellal Serandi, Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası (CACI) Başkanı Tayeb Chebab ve iş insanları katıldı. Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nda, ikili iş görüşmeleri kapsamında karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatları ele alındı.

YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENİLİR VE DAYANIKLI TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yatırım konusunda güvenilir olduğunu vurgulayarak, Ülkemize 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen bu ilk ziyaretinizle ikili ilişkilerimiz, yeni ve verimli bir safhaya geçmektedir. Dün ilk toplantısı son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, kazan kazan temelinde sürdürülebilir iş birliklerine temel teşkil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi, 'Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz'. Öte yandan, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda, yeşil finansman ekosistemi oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu konuda tüm ilgili kurumlarımız kendi alanlarında gerekli altyapının güçlü bir şekilde oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm yatırımcılar için güvenilir ve dayanıklı bir üs teşkil eden Türkiye ve itibarıyla nam salmış iş insanlarımız, Cezayir ile yeni iş birlikleri için önemli potansiyele sahiptir. 2021 yılında Cezayir ile dış ticaretimiz önemli bir ivme yakalayarak, yüzde 34,9 artışla 4,2 milyar dolar; 2022 Yılının ilk 4 ayında ise yüzde 41,3 artışla 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen rakamlar, 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefini bu yıl rahatlıkla aşacağımızı gösterdi. Bundan sonraki hedefimiz, dün mutabık kalınan 10 milyar dolar seviyesine en kısa zamanda ulaşmaktır dedi.

CEZAYİR'DE BİN 400'U AŞKIN TÜRK ŞİRKETİ CEZAYİ EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTADIR

Oktay, Türk iş insanlarının Cezayir'deki yatırımlarından da bahsederek, Başta demir-çelik, kimyevi ürünler, tekstil ve ilaç sektörleri olmak üzere 5 milyar dolar seviyesine ulaşan yatırım büyüklüğü ile Cezayir, ülkemizin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülkedir. Cezayir'de faaliyet gösteren yaklaşık 1400'ü aşkın Türk şirketi, 30 bin Cezayirli kardeşimize sağladığı istihdam ile Cezayir ekonomisine katkı sunmaktadır. Özellikle Türk Müteahhitlik sektörü Cezayir için büyük bir öneme sahiptir. Bugün Cezayir'in neredeyse tüm bölgelerinde Türk firmaların üstlendiği 10 binlerce konut yapımı ve birçok altyapı projesi bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde Cezayir'de nice alt yapı ve üst yapı projelerinde yine Türk müteahhitlik firmalarının imzasını göreceğimize inanıyorum. AdanaCeyhan'da bulunan 1,7 milyar dolarlık poli-propilen yatırımı, ülkelerimiz açısından kritik öneme sahiptir. Biz Cezayir'i bir pazar olarak değil, bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Cezayir'in Mağrip bölgesinde ve Afrika kıtasında barış ve huzurun tesisi ve korunmasında kilit öneme sahip olduğu bilincindeyiz. İlk olarak 9 yıl aradan sonra geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısında gündeme gelmiş ve dün heyetler arası görüşmelerde değerlendirilen, 'Geniş ürün yelpazesine sahip Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA)' hazırlıklarının tamamlanması, Organize Sanayi Bölgeleri konusunda tecrübe paylaşımının en kısa sürede gerçekleştirilmesi, 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (YKTK)' taslağının kısa sürede sonuçlandırılması, e-Devlet, siber güvenlik, akıllı şehirler gibi bilişim projelerinde ortak çalışmalar yapılması, süreçleri tamamlandığında işbirliklerimizin seyri şüphesiz daha da derinleşecektir diye konuştu.

GELİN YATIRIM YAPIN

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise Türk iş insanlarına seslenerek, Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün bir dizi anlaşmalar imzaladık. Biz artık kardeşiz. Bu anlaşmalar iş insanları için çok önemli. Her şeye açığız. Savunma sanayi, denizcilik gibi... Bu konuda yatırım isterlerse bütün kolaylıkları sağlayacağız. Gelin yatırım yapın dedi.