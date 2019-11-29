Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 45 bin kişilik istihdama imza attı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırım ve 45 bin 425 kişilik istihdama imza atmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yılı bütçe sunumunu yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne ilişkin, "Kütüphanede 2 milyona yakın basılı, 43 bine yakın elektronik kitap, muhtelif yazılı ve elektronik süreli yayınlar ile 46 adet veri tabanı kullanıma sunulacaktır" dedi.

Oktay, 'sıfır belge' politikası kapsamında yaptıkları çalışmalar ile hizmet başına düşen ortalama belge sayısı 3,8 iken bunun 0,34'e düşürüldüğünü söyleyerek, "Herhangi bir kamu hizmetinden yaklaşık 4 belge isteniyordu. Bir başka kuruma gittiğinizde o da 4 belge istiyor, kapı kapı dolaşma sorunu, 'dijital Türkiye ' projesiyle bunu tamamen kaldıracağız" diye konuştu.

'YATIRIM OFİSİ, 45 BİN 425 KİŞİLİK İSTİHDAMA İMZA ATTI'

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin 2018 yılında 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağladığına işaret eden Oktay, "Bu kapsamda bin 106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırım ve 45 bin 425 kişilik istihdama imza atmıştır. Bu yatırımlar 14 ülkeden 28 farklı sektöre yönelik olarak gerçekleşmiştir" dedi.

'CİMER'E 2 MİLYON 814 BİN BAŞVURU YAPILDI'

Fuat Oktay, İletişim Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden CİMER'e yapılan başvuru sayısının bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında artış gösterdiğini kaydederek "Başvuruların ortalama cevaplanma süresi ise 19 günden 15 güne düşmüştür. 2020 yılında ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi hedeflenmektedir. 2019 yılı itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bin 273'tür. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91'dir" diye konuştu.

'DİYANET VAKFI'NIN YURT SAYISI 70'E ÇIKARILDI'

Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarına ilişkin "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini istismar eden örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle, çocuklarımızın bu tür muhtemel yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu daha açılarak yurt sayısı 70'e çıkarılmıştır" dedi.

'TMSF'DEN 5,6 MİLYAR DOLAR KAYNAK AKTIRIMI'

Oktay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile ilgili de "TMSF, banka çözümlemeci kimliği ile kendisine devredilen 26 bankadan Eylül sonu itibarıyla 23,1 milyar dolar tahsilat sağlamıştır. TMSF, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 5,6 milyar dolar kamu kurumlarına kaynak aktarımı gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki süreçte 300 milyon dolar daha tahsilat beklenmekte ve Hazine'ye 150 milyon dolar ödeme yapılması öngörülmektedir" diye konuştu.

'MİT, BARIŞ PINARI HAREKATINDA DOĞRUDAN ROL OYNAMIŞTIR'