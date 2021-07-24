Fuat Oktay'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Oktay, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunarak "Ayasofya Camii'nin aslına rücu etmesi bizim mefkuremiz ve gençlik hayalimizdi." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, "Hamdolsun ibadete açıldığı günleri gördük, Fatih Sultan Mehmed Han'ın ruhu şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere, Ayasofya Camii'mizin ibadete açılmasında emeği olan herkese minnet borçluyuz." değerlendirmesini yaptı.